¿Cómo luce actualmente Reese de Malcolm el de en Medio?

Hace más de 20 años, Malcolm el de en medio hizo su estreno en las pantallas de televisión tanto en Estados Unidos como internacionalmente, logrando un éxito rotundo. La serie cautivó a los espectadores durante seis temporadas y 151 episodios.

Protagonizada por Frankie Muniz en el papel de Malcolm, esta comedia se centró en la vida de la disfuncional y cómica familia Wilkerson, integrada por Hal, Lois y sus cuatro hijos: Malcolm, Dewey, Francis y Reese.

Entre los personajes, fue Reese quien logró una de las bases de fans más fieles durante la emisión del programa, consolidándose como uno de los más queridos, gracias a su carisma, sentido del humor y memorables intervenciones.

¿Qué ha sido de Reese?

Justin Berfield fue el actor que interpretó a Reese, el impulsivo y torpe segundo hijo que siempre terminaba metiendo a la familia en serios problemas, especialmente con su estricta madre.

Durante su tiempo en Malcolm el de en medio, Berfield también tuvo participaciones en series como Kim Possible (2000-2002), The Fairly OddParents (2004) y Crash Nebula (2004). Tras su éxito en la serie que lo catapultó a la fama durante seis años, consiguió roles más pequeños en Sons of Tucson (2010) y White Weapon (2015).

El actor, hoy con 38 años, decidió apartarse de la vida pública para enfocarse en su carrera como director, creador y productor. Con el tiempo, cofundó Virgin Produced, la productora de entretenimiento del Virgin Group. Entre sus proyectos más notables se encuentran Sons of Tucson y An Invisible Sign.

Según comparte en sus redes sociales, Justin ha encontrado en la pesca una de sus principales aficiones, además de gestionar su propio negocio de producción.

En abril de 2020, Justin se convirtió en padre de una niña, junto a su esposa Liza Berfield.