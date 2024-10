¿Cómo luce actualmente Oliver Queen de Smallville?

El éxito de This Is Us se debió en parte a la excelente química entre el elenco que incluye a Justin Hartley, Mandy Moore y Milo Ventimiglia. Justin Hartley no es ajeno al mundo de la televisión, y el éxito en su carrera se lo debe a la diversidad de sus personajes, que van desde un hombre con una vida conmovedora hasta un superhéroe en Smallville.

Justin Hartley no es ajeno a la televisión en 2006 participó en el piloto de un programa donde interpretaría a Aquaman, pero finalmente sería conocido por su interpretación de Oliver Queen en Smallville en 2007, junto a Tom Welling, Kristin Kreuk y Michal Rosenbaum, mucho antes de que Stephen Amell interpretara al personaje.

Justin Hartley fue aplaudido por los entonces fanáticos de Smallville y de los comics por saber lucir e interpretar a Queen, un personaje que no es particularmente fácil de lograr.

Posterior a Smallville, Justin Hartley interpretó a Kevin Pearson en This Is Us, la serie que obtuvo 11 millones de espectadores y se emitió desde 2016 hasta 2022.

Justin Hartley estuvo en Smallville por 5 años, fue quien se volvió un personaje recurrente, tras la salida de Kristin Kreuk y Michal Rosenbaum a pesar de que comenzó siendo un personaje invitado, poco a poco se volvió parte del gusto del público y de los productores de la serie.

No obstante, Justin era apreciado por los fanáticos, no volvió a interpretar el papel cuando se anunció una serie en solitario de Arrow en 2012, la cual fue protagonizada por Stephen Amell.

¿Qué hizo Harley después de Smallvile?

Justin Harley permaneció actuando, contrario a varios de los protagonistas de la serie. Apareció en series como Revenge, The Young and the Restless hasta que finalmente obtuvo el protagónico en This is Us.

Luego de la culminación de la aclamada serie, Harley se incorpora ahora a una nueva historia producida por Amazon PrimeVideo en Tracker.