¿Cómo luce actualmente Dustin Brooks, de Zoey 101?

Dustin Brooks era uno de los personajes regulares que aparecía en la serie de Nickelodeon Zoey 101. El pequeño joven rubio, era el hermano de Zoey, interpretado por Paul Butcher, aunque no solía aparecer en todos los capítulos su papel tiene cierta relevancia de vez en cuando.

Paul Butcher salto a la fama por su papel como hermano del personaje de Jamie Lynn Spears, en la exitosa serie, la cual se emitió desde 2005 hasta 2008. Antes de su gran oportunidad en Zoey 101, Paul ya había tenido pequeños papeles en All That, NYPD Blue, That ’70s Show, Bones, y otros programas.

Después de la conclusión de la serie, participó en algunos papeles como invitado antes de ingresar a la Universidad de California en Los Ángeles.

¿Qué más ha hecho Paul Butcher desde Zoey 101?

Además de actuar, Paul ha incursionado en la música, lanzando varios sencillos, el más reciente en 2020. Mientras ayudaba a impulsar una campaña para un posible reinicio de Zoey 101, también se ha hecho famoso en TikTok, donde sus seguidores adoran sus publicaciones.

En una entrevista con TooFab en agosto de 2019, Paul dejó entrever que el regreso podría ser posible regresar a su papel. Paul se reunió con algunos excompañeros de Zoey 101 en julio de 2019, y comentó que fue como "un sueño hecho realidad". Según él, el reencuentro fue tan natural que parecía que nunca habían dejado de filmar juntos.

En tiktok Butcher cuenta con más de 1 millón de seguidores, con quienes suele compartir aspectos de su vida, su música y algunos videos de comedia.

También en Instagram cuenta con una base sólida de segudores, recientemente publicó su disfraz de Halloween donde aparece como el protagonista de American Psycho.