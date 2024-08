¿Cómo le paga Televisa a los concursantes de La Casa de los Famosos 2?

Le segunda temporada de este reality show se encuentra en su quinta semana y el drama no a falta, pero el público se ha preguntado cómo es que Televisa maneja los sueldos de las celebridades que habitan La Casa.

Hasta ahora, cuatro competidores han sido eliminados, mientras que once famosos permanecen en la contienda por el título y los cuatro millones de pesos. No obstante, esta suma no es la única recompensa que reciben, pues todos los famosos habían acordado un pago semanal antes de entrar a la contienda.

Desde la temporada pasada, se discutió ampliamente sobre los sueldos que el reality ofrecía a los participantes solo por estar en la temporada. Aunque se pensaba que los pagos eran semanales, una eliminada de La Casa de los Famosos México 2024 ha revelado ahora los detalles al público.

¿Cómo llegan sus sueldos?

Shanik Berman fue la invitada en el ya conocido programa de Yordi Rosado, en donde contó la forma en la que la televisora les paga a los concursantes de La Casa de los Famosos, la periodista aclaró se llevan de forma semanal para los contrincantes que siguen concursando como para los que ya fueron eliminados.

De acuerdo con Shanik, los famosos que aún están en la competencia reciben el monto total acordado, mientras que aquellos que ya han sido eliminados reciben solo la mitad de la cantidad estipulada en su contrato. A pesar de estar fuera de la casa, los eliminados aún deben participar en galas, post-galas, programas relacionados de Televisa, y realizar promoción en redes sociales, según su contrato, pero terminan recibiendo la mitad de la cantidad acordada.

Hasta el momento, los expulsados de esta temporada han sido Paola Durante, Shanik Berman, Luis ‘Potro’ Caballero y Mariana Echeverría. A pesar de haber dejado la competencia, cada uno de ellos ha seguido participando activamente en las galas diarias que se transmiten por televisión.