Cómo inscribirse al Centro de Idiomas de la UAdeC | Horarios y costos

El Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) Unidad Torreón invita a la comunidad universitaria y al público en general a inscribirse a los cursos de inglés, francés, italiano, coreano, alemán y japonés que darán inicio el próximo lunes 10 de junio en su modalidad de lunes a viernes.

Brenda Elizabeth Fraire Domínguez, subcoordinadora del centro, informó que las inscripciones estarán abiertas hasta este domingo 9 de junio, y que con dichos cursos, se busca fomentar el aprendizaje de lenguajes y la multiculturalidad para los estudiantes de la UAdeC, así como para académicos y trabajadores administrativos de las Escuelas y Facultades de la Universidad y de la población en general.

El examen de ubicación para todos los idiomas tiene un costo de 50 pesos y en caso de solicitarlo se aplicará durante el periodo de inscripción en un horario de 8:00 a 18:00 horas de lunes a viernes en las instalaciones del Centro, ubicadas en bulevar Revolución y calle Comonfort sin número de la colonia Centro.

Las personas interesadas en inscribirse por primera vez al Centro de Idiomas y que sean alumnos, trabajadores o egresados de nivel superior de la UAdeC, deberán acudir al Centro con su número de matrícula, expediente y/o credencial de egresado vigente.Los alumnos de reingreso podrán realizar su inscripción en la página www.siia.uadec.mx, llenar el formulario, imprimir el formato de pago y hacer el trámite correspondiente en la institución bancaria, no es necesario acudir a las oficinas del Centro.En el caso de externos a la UAdeC, deberán ingresar a la página www.siia.uadec.mx y realizar el pre registro, posterior al llenado del formulario se emitirá un número de folio que deberá presentarse en el Centro de Idiomas, así como enviar su número de folio de registro vía WhatsApp al (871) 156 63 54.

El costo para el curso de inglés para adultos es para el público en general de mil 500 pesos, para estudiantes y trabajadores de la UA de C 880 pesos y egresados con credencial del Programa de Seguimiento de Egresados (PSE) pagarán mil 300 pesos. Mientras que el costo para el curso de inglés dirigido a jóvenes y niños, incorporados y externos de la UAdeC será de mil 080 pesos.Los cursos de japonés, francés, alemán, coreano y español para extranjeros tienen un costo de mil 310 pesos por nivel, para el público en general y para los egresados mil 100 pesos; así como el Diplomado "Teaching English as a second language", por dos módulos tendrá el costo de mil 750 pesos cada uno.