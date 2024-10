¿Cómo fue la pelea entre Memo Ochoa y Chuy Corona previo al Mundial 2014?

Un tema que se debate mucho a la hora de lanzar una convocatoria, es ver quién va a ser tu jugador titular y quién tendrá que mirar el partido desde el banquillo, situación difícil por la que atravesó Miguel Herrera por su paso en la Selección Mexicana, específicamente en el Mundial de Brasil 2014.

Miguel Herrera experimentó dificultades tras su llegada a la Selección Mexicana, pues el conjunto nacional no se había clasificado todavía para el Mundial de 2014, cuando este lo hizo, tocaba avanzar hacia el siguiente paso, sin embargo, no contaba con que el principio de uno de sus más grandes problemas estaba empezando, pues había que definir a quien tenía que poner como titular en la portería, si a Guillermo Ochoa o José de Jesús Corona.

La pelea entre Ochoa y Corona

Previo a definir quién iba a ser el guardián bajo los 3 palos, Herrera contó en una entrevista que el primero de sus obstáculos fue definir qué numero querían ambos porteros en su dorsal, aquí fue donde la problemática empezó, pues Ochoa y Corona concordaron en tener el número "1" en su camiseta, situación que era imposible para los dos.

Ante la incógnita, Herrera mandó a hablar a ambos arqueros a su oficina, tras una larga plática, la duda sobre el número no quedó resuelta, e incluso el extécnico tuvo que intervenir para calmar los ánimos.

"Los senté a platicar, los dos sacaron sus dos, tres momentos difíciles que tenían entre ellos. Total, no llegamos al acuerdo del número, hablaron fuerte entre ellos, ahí empezaron a gritonearse hasta que pegué un manotazo y dije: ‘Aquí el único que grita soy yo’", dijo Herrera.

El enojo de Corona ante la decisión del "Piojo"

Posteriormente a la discusión, el exentrenador cuenta que platicó con Ochoa rápidamente y este favoreció a Corona para tomar el número "1", mientras que él se decidió por el "13", no obstante, no fue el fin de los problemas, pues una vez que quedó definido el número, Herrera tuvo que explicarle a Corona que tras una larga serie de pruebas, Ochoa se quedaría con la titularidad, situación que no le agradó a la leyenda de Cruz Azul.