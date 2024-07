¿Cómo entender Capitán América 4 y quién es Red Hulk?

El Capitán América es uno de los personajes más emblemáticos del universo de Marvel, tanto en los comics como en las películas. En el cine, Chris Evans fue el actor responsable de dar vida a este personaje, cuya primera aparición fue en el año 2011 en la película Capitán América: El primer vengador.

Más de diez años y varias películas después, Evans se despidió del personaje, pero la historia del Capitán continúa con una nueva película. Aquellos que son fanáticos del Universo Marvel, seguramente tendrán un montón de detalles que comentar al respecto de esta nueva película y su relación con otras cintas pasadas o futuras de los superhéroes de Marvel.

Pero, si entre tantas cintas y universos no sabes quién es quién o lo qué está pasando, no quiere decir que no puedas disfrutar de esta película. Aquí te contamos lo básico que debes saber para entender Capitán América: Brave New World.

¿Por qué Chris Evans ya no es el Capitán América?

En las películas, el personaje de Steve Rogers, alias el Capitán América, interpretado por Chris Evans, durante la película de Vengadores: Endgame, decide retirarse para vivir una vida normal, y entrega el característico escudo del capitán a su amigo Sam Wilson.

Sam Wilson, el también superhéroe conocido como Falcon e interpretado por el actor Anthony Mackie, es un viejo amigo de Rogers que lo acompañó en varias aventuras. Pero ahora tendrá que enfrentarse al reto que representa ser el nuevo Capitán América.

En la serie Falcon y el Soldado del Invierno, vemos las dificultades que Sam enfrenta para asumirse como el nuevo Capitán, para terminar encontrando que solo hay un Steve Rogers, y que como heredero, él tendrá que adaptar la figura del Capitán a su esencia.

Finalmente, en Capitán América: Brave New World, seremos testigos de cómo Falcon con esta nueva responsabilidad que representa portar los colores del Capitán América, busca recuperar el orden y la paz para los ciudadanos.

Para esto forjará una alianza con Thaddeus Ross, el presidente de Estados Unidos, interpretado por el mismísimo Harrison Ford, y cuando las cosas parecen pintar bien, tyras uhn atentado vemos por primera vez en el cine a Red Hulk, que aparentemente será el villano de esta película.

¿Quién es Red Hulk?

Red Hulk, el primer enemigo de Sam como el Capitán América, es Thaddeus Ross, una versión similar al monstruo verde que conocemos pero con unas cuantas diferencias.

Al igual que Hulk, Red Hulk posee fuerza y resistencia sobrehumana y es capaz de absorber energía, pero su principal diferencia, además del color rojo, es que su piel y sus ojos emanan un calor intenso, también es un buen organizador, estratega y líder gracias a su pasado como militar.

El nuevo Capitán América y Red Hulk llegarán a la pantalla grande el próximo mes de febrero de 2025. ¿Y tú ya viste el primer avance?