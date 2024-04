¿Cómo encontrar una canción en Google con solo tararear?

Es muy sencillo escribir nuestras una duda en Google utilizando la barra de búsqueda, pero también puede atender tus peticiones gracias al asistente de voz. Esto incluso aplica para canciones.

Más de alguna vez hemos escuchado una canción en una tienda, bar, discoteca o mientras caminamos por la calle y basta con utilizar alguna aplicación que nos permita identificar la canción en segundos.

Pero, si en el momento en que escuchaste la canción no tenías tu celular a la mano y no recuerdas la letra, no te preocupes. Puedes tararearla y Google la encontrará por ti.

¿Cómo identificar una canción con ayuda de Google?

En su dispositivo móvil ya sea Apple o Android, abra la última versión de la aplicación de Google.

Toca el ícono del micrófono y di: "¿cuál es esta canción?".

Si estás usando el Asistente de Google, simplemente di lo siguiente: "Hola, Google. ¿Cuál es esta canción?".

Luego comience a tararear durante 10 a 15 segundos. No te preocupes por desafinar.

Una vez que terminaste de tararear o silbar, la tecnología de reconocimiento de voz impulsada por IA de Google te ayudará a identificar posibles coincidencias y te mostrará las opciones más probables, según el porcentaje de coincidencias. Google comparará la melodía con miles de canciones de todo el mundo en tiempo real.

Además, también puedes explorar información sobre la canción y el artista, así como ver los videos musicales que la acompañan y, por supuesto, escuchar la canción en tu aplicación de música favorita.

El objetivo de esta función es ayudar a conectar a los artistas musicales y la industria musical con sus clientes.

¿Cómo Google encuentra las canciones solo con tararear?

Cada año, Google realiza varias mejoras para que encontrar información en su buscador sea más sencillo.

Ahora, puedes encontrar una canción gracias a la inteligencia artificial. Su función se llama Hum to Search, la cual se anunció en el evento Search On de Google en 2020.

"Una manera fácil de explicar su funcionamiento es que la melodía de una canción es como tu huella digital: cada una tiene su propia identidad única", dijo Krishna Kumar, Senior Product Manager de Google, en una publicación en el blog de la empresa.

Además, Kumar agregó: "Cuando tarareas una canción, nuestros modelos de aprendizaje automático transforman el audio en una secuencia numérica que representa la melodía. Los modelos están entrenados para identificar canciones basándose en una variedad de fuentes, incluidos seres humanos cantando, silbando o tarareando, así como como grabaciones de estudio. Los algoritmos también eliminan todos los demás detalles, como los instrumentos de acompañamiento y el timbre y tono de la voz. Lo que nos queda es la secuencia numérica de la canción, o la huella digital".

Ahora que ya conoces esta función de Google, ¿tienes alguna canción con la que te gustaría ponerla a prueba?.