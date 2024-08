¿Cómo distribuir tu quincena para que te alcance a ahorrar? Esto dicen los expertos

Uno de los momentos que más esperan los trabajadores es la quincena o el fin de la semana, pues en estas fechas suelen recibir el pago por su trabajo.

Lamentablemente, muchos enfrentan problemas financieros, sea porque tienen deudas pendientes o porque, en algunas ocasiones, no saben administrar el dinero que reciben.

Y es que es bastante común que al momento de recibir nuestro pago compremos algo que queremos o que se nos vaya el dinero en los famosos 'gastos hormiga', los cuales nos consumen poco a poco nuestras ganancias.

Ante los problemas o dificultades para distribuir nuestros ingresos, la senadora estadounidense Elisabeth Warren y autora del libro 'All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan', recomienda seguir la regla '50-30-20'.

¿Cómo es la regla '50-30-20'?

Warren explica que para seguir esta regla es necesario dividir en tres partes nuestros ingresos (sea semanal, mensual o quincenal), con el 50, el 30 y el 20 por ciento.

El primer apartado, el 50%, nos servirá para asegurar necesidades y gastos básicos para vivir entre los que se incluye:

-Pago o renta de la vivienda que habitamos

-Alimentación

-Suministros como la energía eléctrica, el agua, el gas, etc.

-Transportes (gasolina o pasaje)

-Ropa (si es necesaria)

-Gastos que involucren la educación

El segundo apartado, del 30%, corresponde a los gastos prescindibles o propios, es decir aquellos donde puedes 'darte un gustito', pero sin pasarte del límite.

-Viajes

-Comidas fuera de casa

-Salidas al cine, parques, etc.

-Compras no necesarias

-Servicios no esenciales (plataformas de streaming, gimnasio, televisión de pago, etc.)

Por último, el tercer apartado del 20% es exclusivamente para ahorros y/o inversiones que te permitan generar un ingreso extra- Esto nunca debe de utilizarse para otras cosas.

Para ejecutar esta regla es necesario que primero analices tus gastos básicos con relación al sueldo que recibes y que descartes aquellos que no son necesarios.

Por supuesto, tampoco te puedes privar de tus gustos y la diversión, por eso es importante que administres tus gastos para que no tengas que sufrir por disfrutar de algunos placeres.