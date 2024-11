¿Cómo disfrutar del Buen Fin sin comprometer tu salud financiera?

Si el Buen Fin quieres disfrutar, solo compras sabias debes realizar. Este año el Buen Fin llega a su 14 edición y, con la avalancha de ofertas, se hace presente la emoción por las compras, en muchas ocasiones justificando los malos hábitos de consumo con frases como “Porque quiero, puedo y me lo merezco”, “Para eso trabajo, ¿no?”, “El dinero va y viene”, “Hoy estamos, mañana quien sabe”, “Que lo resuelva mi yo del futuro”, “Prefiero acumular experiencias que dinero”, y muchas frases más que llevan a comprar irracionalmente.

No seas víctima de la emoción por las compras. Cuando venga a tu mente alguna de estas frases, detente a analizar si realmente necesitas el producto o servicio. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda una vez elegido el producto o servicio, agrégalo al carrito de compra en línea o identifica cuál es la mejor oferta en una tienda en físico y sigue con tus actividades, si han pasado 2 días y has logrado sobrevivir sin ese producto, significa que no lo necesitas; entonces, revalora si realmente vale la pena endeudarte o realizar ese gasto.

Detenerte a reflexionar si la forma en la que consumes te permitirá bajar la emoción del momento, cuida tu Salud Financiera.

Aprovecha de forma inteligente los Meses sin Intereses, son una opción muy inteligente para tus compras, sin embargo, suelen convertirse en una bola de nieve cuando ya llegó el Buen Fin 2024 y sigues pagando artículos del Buen Fin 2023. Esta situación puede hacerte perder el control de tus finanzas.

Antes de elegir esta modalidad, evalúa el costo del producto o servicio, así como el plazo de pagos, aunque no se generan intereses adicionales, son una deuda que mes a mes reducirá tu ingreso disponible para otros gastos. Recuerda siempre la regla del 30 por ciento, que el pago de tus deudas mensuales nunca rebase el 30% de tus ingresos en el mismo periodo.

Ante las tentadoras ofertas, evita gastar más de lo planeado, prioriza y establece objetivos. Los gastos de hoy impactan el bienestar financiero de mañana. Evita guardar los datos de tu tarjeta en sitios de compra, protege tu información bancaria. Cambia frecuentemente tu contraseña de tiendas en línea y aplicaciones bancarias.

Evita compartir información bancaria en redes sociales. Evita la compra en sitios desconocidos. Apoya el consumo local. Asegúrate de entender los términos y condiciones, ahí se incluyen las políticas de devolución y los detalles de los pagos a plazos.