VIDEO: Travis Kelce sorprende al subir al escenario junto a Taylor Swift

Todo parece indicar que la relación entre la cantante Taylor Swift y el jugador de futbol americano, Travis Kelce, va viento en popa.

Y es que, desde que se dio a conocer su romance, a principios de año, los famosos no han dejado de dar de qué hablar, desde un supuesto embarazo por parte de la cantante, hasta una boda.

Ahora, Travis y Taylor vuelven a ser los líderes de los titulares luego de que el jugador apareciera de sorpresa en le ultimo concierto de Taylor Swift en Londres.

La aparición de Kelce en el escenario del The Eras Tour conmocionó a todos los swfties, y aunque no es sorpresa de que Travis asista a los conciertos de su novia, sí sorprendió al subir al escenario y formar parte de los bailarines del concierto, esto luego de que la cantante comenzara a interpretar las canciones de su reciente disco, The Tortured Poets Department.

En los videos, se ve a la rubia desplomarse en el suelo, posteriormente Kelce aparece tratando de reanimarla, para después tomarla en sus brazos, mientras ella canta su canción titulada I can do it with a broken heart.

Posteriormente, ambos realizan una coreografía, mientras que el jugador portaba un traje frac acompañado con un sombrero de copa en color negro, por su parte, Taylor aparece vestida con un traje de blanco con negro.

Esta interacción causó todo tipo de reacciones en redes sociales, más porque era la primera vez en la que la ojiazul subía a una de sus parejas al escenario.