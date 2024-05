comedia la divierte

Hace un tiempo, Camila Romero llegó de Argentina a México por un proyecto de tres meses, sin saber que se quedaría en esta nación por tiempo indefinido.

"Venía por tres meses, que luego fueron seis y bueno, ya me quedé. Hay trabajo, me siento como en casa. Este país me ha tratado muy bien.

"Con el picante todavía no me animo tanto, pero ahí vamos. Cada vez como más comida mexicana, aunque le pongo poca salsa", comentó en entrevista con El Siglo de Torreón.

Romero habló con "El Defensor de la Comunidad" acerca de su labor en la segunda temporada de ¿Es neta, Eva? y además reafirmó su pasión por México y la manera en que los programas de "Chespirito" la han inspirado para que ella haga comedia.

"Le fui aprendiendo al albur. Allá en Argentina se veía mucho El Chavo, entonces hay chistes que los entendía por el programa. Hace poco conocí a Florinda Meza y platiqué con ella, fue hermoso", relató.

Algo que también le ha emocionado a "Cami" de vivir en México es que por fin pudo celebrar una Navidad fría, algo que no ocurre en Argentina por los cambios de estaciones.

"Apenas el año pasado pude tener mi Navidad con frío, tan es así que hasta me compré mi suéter navideño para disfrutarla, eso me parecía muy de películas", externó emocionada.

En cuanto a la serie producida por Elías Solorio, Camila mencionó que se siente orgullosa de ser parte de ella.

"Estamos contentos de que se haya hecho la segunda entrega de ¿Es neta, Eva?, y de que le ha ido muy bien. A la gente le ha gustado. Estrenamos el primer capítulo el pasado 16 de abril y se incorporaron actores como Eduardo Santamarina y Raquel Garza.

"Considero que esta segunda temporada llegó con cosas que le suman a la comedia en general. Elías Solorio está haciendo un gran trabajo. Siempre es bueno laborar con su producción", contó.

Durante la charla telefónica, la argentina mencionó que su personaje de "Mónica" ha sufrido algunos cambios en relación con la primera temporada.

"En esta ocasión, 'Mónica' se encuentra como espectadora de lo que sucede con el nuevo jefe de "Eva". Todos los personajes tratan de descubrir qué pasa. 'Mónica' anda muy sonsacadora ahora".

Camila aclaró que pese a que se ha ido por el lado de la comedia, busca destacar en otros géneros.

"La comedia me encanta, me divierte y es un lugar como cómodo para mí; sin embargo, me gusta realizar de todo. Estoy lista para todo lo que venga".

Recordó la actriz cómo comenzó su deseo de ingresar a los escenarios.

"Yo veía las novelas de Cris Morena, quien tiene proyectos como Rebelde, y un día dije, 'Quiero estar ahí'. Comencé a hacer castings y a llevar a cabo algunos proyectos. Con el tiempo me vine a México y lo demás es historia".