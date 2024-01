Colegio Juan Amos, apertura e inclusión

El Colegio Juan Amos Comenio es una institución joven, de cinco años, que ha forjado su identidad en la inclusión y la apertura a diferentes maneras de pensar, a fin de que los jóvenes puedan sentirse ellos mismos al mismo tiempo en que se preparan para la vida.

Su directora, Paulina Iparrea hizo énfasis en la necesidad de que los jóvenes se sientan bien con ellos mismos, sin que haya una presión por amoldar su personalidad a ciertos parámetros, como se suele hacer en otras escuelas.

“Se busca que los jóvenes se sientan libres, cómodo, sobre todo en un momento en el que están viendo cuál es su identidad. Queremos que los jóvenes aprendan a conocerse a sí mismos. Si bien tiene que haber disciplina, no se trata tampoco de que sean soldados”.

Pero esta búsqueda de la identidad va más allá de darle una libertad a los jóvenes, sino en comprender que en el mundo hay personas distintas, con diferentes visiones y maneras de entender su entorno.

Esto a su vez, además de enriquecer su visión del mundo, les lleva a evitar caer en comportamientos poco favorables, como el acoso escolar, puesto a que comprenderán que no todo tiene que ser cuadrado o de la misma manera.

“Se trata también de ver que a cada persona le puedes enseñar, y cuando alguien no está aprendiendo es momento de cambiarle el método. No es que la persona esté mal, al contrario, aquí lo que no está encajando es el modelo educativo, que que partiendo desde ahí siento que está un poquito más. De esta manera respondemos a las exigencias que se plantean hoy en día”.

Planes para el futuro

El Colegio Juan Amos Comenio ofrece a día de hoy los grados de secundaria en tres años y preparatoria en dos. Además, cuentan con modalidades para las personas que se encuentren trabajando.

Además, para el futuro tienen planeado abrir un bachillerato en tres años, en el que los jóvenes que lo cursen podrán egresar con una carrera técnica. De momento se está evaluando de que estén relacionadas a la criminología y a la psicología.