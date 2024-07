Coahuila y Durango, sin aumento de casos covid-19

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, dijo que en el estado no ha habido un aumento considerable de casos positivos de COVID-19, además de que no hay personas hospitalizadas. Indicó que hasta ahora, no se han tomado medidas especiales en hospitales como sucedió en algunas clínicas de la Ciudad de México, como el regreso generalizado de cubrebocas de manera obligatoria para personal, pacientes y familiares.

El funcionario mencionó que mantiene coordinación estrecha con el Laboratorio Estatal de Salud Pública y que los reportes más recientes, indican que de forma semanal, se están identificando entre dos y tres personas contagiadas por el virus con sintomatología leve, lo cual "no causa muchos problemas". Agregó que el 90 por ciento de la población de Coahuila tiene la vacuna contra COVID-19, lo que resulta positivo pues el biológico es altamente eficaz para evitar repercusiones graves a la salud a causa de la infección.

En Durango

Por su parte, el secretario de Salud de Durango, Moisés Nájera Torres informó que en lo que va del año, se han atendido a 431 pacientes con sintomatología sospecha de COVID-19 y que 31 dieron positivo al virus. Dijo que para evitar la diseminación de esta enfermedad, es importante que las personas con cuadro clínico sospechoso de esta enfermedad acudan a recibir atención médica y que si por algún motivo no pueden, entonces utilicen cubrebocas.

"Esta es la mejor medida, preferentemente que sea un cubrebocas tricapa, acuérdense de estar utilizando su gel antibacterial y pues evitar saludar de beso", mencionó.

Comentó que Durango tiene cifras más bajas que las que se registraron el año pasado pero que espera que para la temporada de invierno, haya un repunte de casos, debido a los cambios de temperatura. Detalló que en la entidad, cuentan con vacunas antiCOVID cubanas y rusas, que se pueden utilizar de manera confiable, además de que la población puede adquirir otros biológicos como por ejemplo de Pfizer/BioNTech en el sector de salud privado.

"La pandemia fue precisamente porque no estábamos expuestos a ese virus, ahorita ya nos expusimos todos, de alguna manera ya sea en rebaño, ya sea porque tuvimos a un familiar en casa o ya sea porque atendimos directamente a algún paciente, al exponernos nuestro sistema inmunológico se activa en cuanto hay la presencia de estos microorganismos", destacó.

Parámetros esperados

El pasado 16 de julio, la Secretaría de Salud federal informó que el número de casos de COVID-19 registrados hasta el momento se encuentra dentro de los parámetros esperados para esta época del año, en comparación con lo registrado en años previos.

Dieron a conocer que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver) mostró que hasta la semana epidemiológica (SE) 27 de 2024 se habían notificado ocho mil 075 casos confirmados, que representaron 8.2 por ciento de positividad con respecto al total de casos sospechosos. Mencionaron que el número de casos hasta la SE 27 de 2024, con corte al 6 de julio, es 60.15 por ciento inferior al registrado hasta la misma SE del 2023, cuando fueron registrados 20 mil 264 casos.

En la mayoría de los casos los síntomas son leves y 64 por ciento son de tipo ambulatorio, por lo que no hay motivo de alarma.