Coahuila y Durango, sin acuerdo en Pensión de Discapacidad

El Estado de Durango y Coahuila, son de los estados que no firmaron el convenio de universalidad de la Pensión para Personas con Discapacidad, que permitiría ampliar el rango de edad de los beneficiarios.

Sin embargo, de acuerdo con el delegado de Bienestar en Durango, Iván Ramírez, una ruta podría ser con una reforma a la Constitución, como se pudiera lograr.

Actualmente, la Pensión en ambas entidades se mantiene desde los 0 a los 29 años de edad, mientras que en más de 20 estados, se amplió de los 0 hasta los 64 años de edad.

Esto es posible gracias a que, del total de recursos necesarios, el gobierno estatal aporta el 50 por ciento y el Gobierno Federal el otro 50 por ciento restante, para que todas las personas con discapacidad de los 0 y hasta los 64 años de edad, reciban el apoyo.

El delegado de Bienestar en Durango, aclaró que en la entidad, una vez dentro del padrón de beneficiarios, seguirán hasta los 64 años de edad para después engancharse o seguir con la Pensión de Adultos Mayores.

“Ahorita seguimos en el rango de cero a 29 años.

Estábamos esperando lo de la firma del convenio, en donde el Gobierno Federal siempre ha estado listo con el 50 por ciento que le corresponde para que se amplíe de 30 a 64 años y explicamos por qué hasta 64, porque se engancha con el programa de Adulto Mayor, pero no se llevó a cabo con la firma del convenio”.

Aunque recordó que en una de las visitas que realizó a la capital el presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a impulsar esta posibilidad.

“Para que fuera un derecho. Ahora sí que de cero hasta 64 años, ya no se puntualizó sobre el tema, pero imagino que la forma que pudiera ser, en caso de qué no se firme el convenio, se resuelve con una reforma constitucional, ahorita que ya se tiene la mayoría calificada y se puede hacer todo eso que el presidente había deseado desde siempre. Pienso que se puede hacer la ruta, no es algo que se halla puntualizada, pero pudiera ser el siguiente paso”.

El delegado, dijo que podría ser hasta la siguiente Administración Federal que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo, que se pueda lograr la universalidad de este programa en apoyo a las personas con discapacidad.

“Es cosa de tiempo, se van a cumplir. Ahora sí que tenemos un presidente que ha cumplido con lo prometido del pueblo, no le va a quedar mal, menos ahora que ya tenemos la mayoría calificada, pero también la presidenta electa Claudia Sheinbaum ya lo dijo, va a darle continuidad, va a ampliar algunos programas. Por ejemplo el de las mujeres de 60 a 64 años, ya es una promesa que se va a cumplir”, comentó el delegado de Bienestar en Durango.