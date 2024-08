Coahuila, entre las 10 entidades con más desaparecidos de México

Coahuila está entre las 10 entidades con mayores casos de desaparición forzada, en función del número de habitantes.

Para agosto de 2024, se tiene un registro de 720 casos de desaparición forzada en el país, los estados con mayor incidencia son Sinaloa, Tamaulipas y Guerrero. En los últimos seis años han ocurrido el 66 por ciento de los casos y 6 de cada 10 víctimas son personas jóvenes de entre 20 y 39 años de edad.

Cabe mencionar que el concepto de la desaparición forzada es cuando participan agentes del Estado, es decir, alguna institución como Policía Municipal, Estatal, el Ejército, los cuáles aumentaron de manera significativa en este sexenio federal.

"No significa que un tipo de desaparición a otra sea más o menos importante, pero me parece que cuando es el Estado el que está participando o se tiene evidencia de que instituciones del Estado están participando en ese tipo de desapariciones, sí es algo sumamente grave", explicó Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna.

No solamente se han incrementado los casos de desapariciones forzadas en este sexenio, también los casos de desapariciones de personas no localizadas o desaparecidas, se estima que hay cerca de 50 mil personas no localizadas.

"Es una tragedia muy significativa, de una magnitud que no se tenía un registro y basta con ver la gran cantidad de colectivos y de madres buscadoras, que este gobierno ha estado un poco lejos de cumplirle a las víctimas", expresó.

De acuerdo a un análisis elaborado por el CCI, con base en las cifras de la Secretaría de Gobierno, la Comisión Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Coahuila tiene una tasa de 1 personas desaparecida por cada 100 mil habitantes, lo que le coloca en el séptimo sitio de las entidades en el país, en cuanto a esta problemática, mientras que en Durango la tasa es de 0.2 y ocupa el lugar 22.

Encabezan el listado Sinaloa con una tasa de 3.9, Tamaulipas con 2.8 y Guerrero con 2.3 casos por cada 100 mil habitantes. Siguen en el ranking Colima con 1.9, Sonora con 1.6, Nayarit con 1.3. Por debajo de Coahuila está Chihuahua, con una tasa de 0.9, le sigue Michoacán con 0.7.

Promedio Nacional y otras Entidades

El promedio nacional de desapariciones es de 0.5 por cada 100,000 habitantes. Estados como Quintana Roo, Tabasco y Baja California se alinean con esta cifra promedio. Veracruz, Zacatecas y Jalisco tienen tasas ligeramente inferiores a la media nacional, mientras que San Luis Potosí y Ciudad de México reportan cifras aún menores. Morelos, Campeche y Chiapas, con una tasa de 0.2, se encuentran en el extremo inferior del ranking, similar a Durango.

Las entidades con las tasas más bajas incluyen Guanajuato, Baja California Sur, Hidalgo, Estado de México y Puebla, con una tasa de 0.1.

Algunos estados, como Oaxaca, Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León, Tlaxcala y Yucatán, reportan una tasa de cero, indicando una aparente ausencia de casos reportados en estas regiones.

Tendencia histórica

Los datos históricos muestran un aumento alarmante en las desapariciones a partir del sexenio de Felipe Calderón, con un pico significativo durante el mandato de Enrique Peña Nieto, alcanzando 47,000 casos en 2018.

Bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, el número de personas desaparecidas se elevó a 105,000 en un solo año, marcando el nivel más alto de desapariciones forzadas registrado hasta la fecha, con implicación de instituciones del Estado en algunos casos.

¿Qué edad tienen las víctimas?

El análisis por rango de edad revela que una pequeña proporción de las víctimas son menores de 10 años (0.8%). La mayoría de las desapariciones afecta a personas jóvenes adultos, con un 34.4% en el rango de 20 a 29 años y un 28% entre 30 y 39 años. También se observan porcentajes significativos en los grupos de 40 a 49 años (18.4%) y 50 a 59 años (6.5%). Las personas de 60 años y más representan el 4.5% de las víctimas.