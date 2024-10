Coahuila destina más de 29 mdp para combatir al dengue en La Laguna

Los municipios que comprenden la Comarca Lagunera son considerados como prioritarios para evitar la presencia del mosquito del género Aedes aegypti que transmite el virus del dengue. Por este motivo, del 5 de septiembre al 23 de octubre de 2024, el gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con el Programa Mejora Coahuila, ha destinado más de 29 millones de pesos para fortalecer el trabajo del sector salud y poder controlar el vector.

Esta mañana, el secretario de Salud del Estado, Eliud Felipe Aguirre Vázquez informó que se entregarían a las Jurisdicciones Sanitarias No. 6 y No. 7, ocho unidades vehiculares de la marca GWM Poer tipo Pick up con un costo de 439 mil pesos cada una. Además de seis maquinarias pesadas London con un costo unitario de 350 mil pesos así como motomochilas, diez termonebulizadores e insumos. Se anunció la distribución de 22 mil 500 bolsas de 100 gramos de abate, bidones y 25 cajas de 20 litros de insecticida. En todo esto, la inversión es de 11.2 millones de pesos.

Lucha contra el dengue en Coahuila (EL SIGLO DE TORREÓN)

Este evento, se llevó a cabo en la explanada del Hospital General de Torreón y acudieron autoridades estatales y de distintos municipios de la región.

A esto se suma, la entrega que se hizo el pasado 5 de septiembre en las instalaciones del Edificio Coahuila y que fue por el orden de los 18 millones 572 mil 451.21 pesos. Se entregaron 2 mil 200 litros de Malathion (insecticida), 4 mil 400 piezas de Bendiocarb polvo (insecticida), 830 litros de Transflutrina (insecticida), 6 mil litros de Bifentrina (insecticida), 24 termonebulizadores portátiles y 32 motomochilas para rociado intradomiciliario, etc.

Aguirre Vázquez dijo que tienen como prioridad las colonias de alto riesgo donde se llevan a cabo programas de fumigación, limpieza, descacharrización, limpieza de techos, cisternas y tinacos. Agregó que con todos estos apoyos se logra incrementar un 40 por ciento más la cobertura de atención alcanzada. El funcionario estatal extendió un agradecimiento a las autoridades sanitarias de todos los municipios participantes y a los colaboradores de la estrategia Mejora Coahuila. “Su participación ha sido clave para reducir la presencia de casos y detectar oportunamente a aquellas personas con síntomas de la enfermedad”, mencionó.

De enero al 18 de octubre de 2024, la entidad alcanzó los 2,169 casos positivos de dengue así como nueve fallecimientos a causa de esta enfermedad que se transmite a través de la picadura del mosquito de la especie Aedes aegypti. Torreón es el municipio con la mayor incidencia, al reportar 494 infecciones así como dos fallecimientos. En Francisco I. Madero se tiene registro de 246 casos positivos y en San Pedro de las Colonias son 115 casos.