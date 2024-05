CNC Nacional apoya a Cristian Mijares y Daniel Santoyo; acuerdan agenda para devolver al campo programas

La dirigente nacional de la CNC, Leticia Barrera Maldonado, estuvo en Gómez Palacio, apoyando a Cristian Mijares, candidato a diputado federal por el Distrito 02, con cabecera en Gómez Palacio, pero también a Daniel Santoyo, candidato a diputado local por el Distrito 10 que corresponde a la zona rural de Gómez Palacio. Ambos de la coalición Fuerza y Corazón (PRI-PAN-PRD).

Fueron acompañados también por José Ángel Beltrán Félix, dirigente de la CNC en el estado, por el dirigente local de la CNC, José Pablo Castro, por el exdirigente de la CNC, Polo Pasillas y el dirigente de la CNC en Lerdo, Samuel Martínez, entre otros destacados cenecistas.

“Nos quitó el gobierno federal 27 programas en los cuales vamos a luchar mano a mano con nuestra amiga, la señora Leticia Herrera, con nuestro amigo, el señor Esteban Villas Villarreal, con el apoyo también de aquí de mi compadre Cristian, de nuestras próximas senadoras, Gabriela Hernández, Gina Campuzano y nuestra próxima presidenta, Xóchitl Gálvez, para regresarle al campo lo que tanto se le ha quitado”, dijo Daniel Santoyo, candidato a diputado local por el Distrito 10, Daniel Santoyo, quien aseguró que el campo está en ruinas “el campo lo tienen abandonado”.

El candidato a diputado federal por el Distrito 02, de Gómez Palacio, Cristian Mijares, aseguró que el campo está más unido que nunca: “Estamos trabajando, nos la hemos rifado, como decimos aquí en La Laguna, aquí en Gómez Palacio, trabajando muy fuerte. Vamos a regresar todos estos programas que nos quitaron. Vamos a ver por nuestra gente del campo y vamos a trabajar muy fuerte por nuestra gente del campo y por toda nuestra gente de Gómez Palacio y de todo el Estado Durango”, aseguró.

La dirigente nacional de la CNC, Leticia Barrera Maldonado, aseguró que tanto con Cristian Mijares como con Daniel Santoyo se ha acordado una agenda legislativa desde lo federal y desde lo local enfocada a la recuperación del presupuesto del campo mexicano.

“Hoy el campo mexicano está viviendo la peor etapa en las últimas décadas, no solamente por los cambios climáticos, no solamente porque este gobierno nos ha quitado el financiamiento y nos ha recortado todos los programas que de una u otra manera le ayudaban a los compañeros a incentivar la productividad, la comercialización, pero sobre todo en los temas sociales nos ayudaba a la subsistencia, a la sostenibilidad también de muchos de los compañeros que siembran su parcela para poder alimentarse”, aseguró Barrera Maldonado.

La cenecista hizo un llamado a los campesinos que en el 2018, pues aseguró que en el campo las condiciones no han mejorado.

“En el tema social, que ha sido una lucha de la Confederación Nacional Campesina por más de 86 años, luchamos para que hubiera escuelas rurales, luchamos para que hubiera clínicas rurales, medicinas y médicos. Hoy pareciera que estamos regresando más de 40, de 50 años, porque en la gran mayoría de las zonas rurales no contamos con los servicios básicos, no contamos con una escuela de calidad y desafortunadamente hoy un millón 500 mil niños que prácticamente en su gran mayoría son de las zonas rurales, de acuerdo al INEGI, han dejado de ir a la escuela”, dijo Leticia Barrera.

Aseguró que en la CNC nacional se trabajará tanto con Cristian como Daniel para devolver al campo lo que ha perdido en apoyos federales.

“Hacer un llamado a mis hermanos cenecistas, a mis hermanos productores de La Laguna y de todo el país, desde aquí a que salgan a votar este 2 de junio salgan a ejercer su voto. Los programas sociales es un compromiso de los candidatos que hoy me acompañan y se van a quedar al igual que es un compromiso de Xóchitl Gálvez. No permitan que los amedrenten, no permitan que coaccionen su voto. Salgan a votar libremente porque hoy México y el campo los necesita”, acotó Barrera.

El presidente del PRI en Gómez Palacio, Carlos Taboada, destacó que el sector campesino, históricamente ha sido un pilar indispensable para el PRI, asegurando que en el gobierno federal de Morena lo ha tenido el abandono.