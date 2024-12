CNC busca aplicar 'Sembrando Vida' en Coahuila ante crisis hídrica

Están “peleando” para que el programa que maneja el Gobierno Federal; “Sembrando Vidas” se aplique en el estado de Coahuila, sobre todo el la Región Laguna, ante el difícil panorama que se tendrá el año que entra por que no hay agua para las actividades agrícolas.

Lo anterior lo dio a conocer el dirigente de la CNC en el estado Natividad Navarro Morales, quien dijo que esa sería algunas de alternativas que se están buscando para mitigar las millonarias pérdidas que se tendrán el siguiente ciclo agrícola, para que al menos se generen algunos jornales.

“Ese es el programa estrella del Gobierno Federal y en esta región en donde no va a haber siembras, no va a haber agua se necesita buscar la forma para que subsistan las familias que se van a quedar sin su trabajo y ese programa busca evitar la desertificación de las zonas, de los suelos y mientras que en el sureste andan deforestando para volver a plantar, aquí no, aquí solamente vamos a plantar, por ejemplo un nogalero, lo que hace es ; planta su árbol, le da vida pero no nada más da sombra y provoca el proceso de fotosíntesis también da producción, entonces buscamos que hacer exactamente lo mismo pero con otras especies que nos den producto y que no solamente sea para autoconsumo sino también para comercializar y por ejemplo podrían ser árboles de manzanas, nogales, la candelilla, la lechuguilla, el orégano, el mezquite”.

Incluso dijo que todas las plantas que mencionó ya están, sobre todo en las áreas alejadas y que son actividades que un gran número de familias alternan con sus empleos como peones en los ranchos, pero el proceso de crecimiento es un poco tardado y si se produce a gran escala, pues entonces ya tendrían reserva de la materia prima para seguir comercializando, porque por ejemplo los candelilleros tardan mucho en juntar el producto que necesitan para extraer la cera y mediante el programa de Sembrando Vida que genera el empleo temporal porque se les pagan por mes para cuidar o sembrar una hectárea de árboles, pues que nosotros sea lo mismo para las familias de Coahuila como se hace en otras regiones del país.

Navarro Morales insistió que la diferencia que se tendría en Coahuila, sobre todo en las regiones marginadas de los municipios laguneros es que los árboles que se planten serán para generar productos que luego se puedan comercializar. los vamos a hacer producir.

“Por ejemplo los candelilleros cuando arrancan su materia prima quedan tubérculos y tiene que llover y pasar dos o tres años para que las plantas estén condiciones de volverla utilizar o de reforestarse, pero también hay un proceso de plantación y es lo que se busca hacer mediante este programa, porque hay lugares que ya están sobreexplotados y son sujetos de meterles nueva plantación, lo que generaría mano de obra, jornales porque ese programa se paga y sería un programa a mediano plazo que sería explotable porque se tenían generando la materia prima para seguir trabajando.

Incluso dijo que en el caso de la lechuguilla que es donde se extrae el ixtle para la elaboración de productos con ese material, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ya manejaba un programa, por lo que reiteró que es factible que ahora se haga lo mismo a través de Sembrando Vida, por lo que reiteró que esperaran a febrero o marzo que se habrán las ventanillas en las dependencias federal para “pelear” que se aplique en esta entidad.