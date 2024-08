Club Santos Laguna: ¿Quién será el rival de los Guerreros en los Playoffs de la Leagues Cup?

El pasado domingo 4 de agosto los Guerreros del Santos Laguna disputaron el partido correspondiente a la jornada 3 de la Leagues Cup ante el Atlanta United.

El partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium (estadio de Atlanta United) terminó con un empate sin goles, por lo que tuvo que ser definido en la tanda de penales. Hay que recordar que dentro del formato la Leagues Cup, durante la fase de grupo, los partidos que concluyan en empate se irán a tanda de penales, el ganador recibirá un punto extra para el desempate.

Esto mismo le ocurrió a los Guerreros que se quedaron con el punto extra después de la victoria desde los 11 pasos de cinco goles a tres.

Así es como el equipo de la Comarca se clasifica a la siguiente ronda con dos puntos de seis posibles (una derrota tres goles a cero ante el DC United y un empate con victoria en penales ante el Atlante United). Además, avanza con la curiosidad de no haber anotado ningún gol en tiempo regular.

Próximo rival a definir

Santos Laguna jugará el próximo sábado 10 de agosto contra el primer lugar del Grupo Este 1, que se definirá el día de hoy en punto de las seis de la tarde entre New York FC y el FC Cincinnati.

Cincinnati viene de derrotar al Querétaro el pasado jueves con un marcador de un gol por cero, colocándolo en la primera posición momentánea con tres puntos. En segundo con dos puntos, se ubica el New York City FC que empató en su duelo ante los Gallos Blancos, pero en la tanda de penales, se llevó el punto de desempate con cuatro penales anotados ante tres.

Posibles resultados

Una victoria del Cincinnati contra el equipo de la gran manzana lo reafirma en el primer lugar y como rival del Santos, igual que el New York si logra la victoria.

En caso de empate, el Cincinnati queda en primera posición, incluso si pierde la tanda de penales de desempate. Si el equipo de New York logra el triunfo por penales, igualan en puntos con cuatro, sin embargo, el primer criterio de desempate en puntos es la diferencia de goles, donde Cincinnati se encuentra con un gol a favor, contrario a New York que no tiene diferencia a favor ni en contra de goles (cero goles de diferencia).

Ambos equipos comparten la misma conferencia dentro de la MLS (liga de Estados Unidos), donde el Cincinnati se ubica en segundo lugar a diez puntos de diferencia del New York que está en quinto.

Aún no se enfrentan dentro de la MLS, por lo que este será su primer partido del año.

El club verdiblanco es uno de los cinco equipos mexicanos ya clasificados a la ronda de treintaidosavos, junto con el Necaxa, Pumas, América y Cruz Azul. Primera vez que el conjunto lagunero avanza de ronda.