Club Santos Laguna: ¿Nacho Ambriz seguirá en el equipo tras derrota con Chivas? Esto dijo

Ignacio Ambriz esperará una reunión con la directiva de Santos Laguna al finalizar el torneo para definir su continuidad, aunque por ahora no muestra intención de renunciar.

"Tendré una reunión con Braulio (Rodríguez) y Aleco para discutir el futuro. Debo presentar mi informe sobre estos nueve meses, que en cuanto a resultados no han sido satisfactorios; sin embargo, estoy tranquilo por el desarrollo de los jóvenes, ya que se ha dejado una buena base para el próximo torneo. Sería mentira decir si continuaré o no; aún queda un partido y debo ver quién puede recuperarse.".

Ambriz aclaró también que su risa durante los partidos no refleja falta desinterés ni burla hacia sus jugadores, sino frustración al ver cómo siguen concediendo goles.

Reconociendo que tanto de local como de visitante los resultados han sido insatisfactorios, Ambriz admitió que está dispuesto a esperar y ver qué decidirá la directiva. Ante la pregunta de si le gustaría seguir al mando, dijo:

"Cuando las cosas no funcionan, siempre se opta por la vía más sencilla. Los entrenadores vivimos con las maletas listas. En dos ocasiones sentí que debía dar un paso al costado, pero me di 24 horas para reflexionar. Mi ilusión no ha desaparecido porque veo a los jóvenes mejorar. Sé que los resultados mandan, pero quiero concluir el torneo, entregar mi informe, y si me quedo, será una oportunidad de revancha. Acepto mis errores, y creo que de los fracasos vienen los éxitos".