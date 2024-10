Club Santos Laguna: Memes que dejó el empate entre los Guerreros y Pachuca

Una vez más, los Guerreros decepcionaron a su público tras la visita de los Tuzos de Pachuca al TSM como parte de la Jornada 13 de la Liga MX, pues Santos Laguna demostró nuevamente que no encuentran su camino adecuado para escalar posiciones en la tabla general.

Los ánimos en el estadio no fueron los suficientes para apoyar e inspirar a los Guerreros para conseguir la victoria, no porque los aficionados no gritaran, sino porque la mayoría de gradas lucían vacías, evidenciando una falta de apoyo notoria por parte de la afición verdiblanca a quienes alguna vez llamaron "campeones" en la Clausura 2018.

El héroe del partido proviene de Honduras y se llama Anthony Lozano, el "Choco" leyó muy bien al rival y aprovechó un error en la salida para correr a máxima velocidad a la portería y empatar el marcador, el cual fue abierto en la parte complementaria con una anotación de Oussama Idrissi.

Para pasar el trago amargo que tienen los aficionados, en redes publicaron una serie de memes que sacaron una risa a los aficionados tras una dudable exhibición de Santos Laguna y Pachuca, ambos campeones en tiempos modernos.

Santos Laguna vs Pachuca: Memes que dejó el partido