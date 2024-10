Club Santos Laguna: los Guerreros no levantan y caen en casa contra Juárez

El conjunto lagunero recibió la visita de los Bravos de Juárez este domingo 6 de octubre, una importante cita contra los fronterizos, pues los Guerreros siguen estancados en la parte baja de la tabla general y conforme van pasando las jornadas, su participación en la "fiesta grande" de la Liga MX corre peligro.

Santos Laguna continúa en un camino complicado por asegurar su pase a la Liguilla de esta Apertura 2024, el cuadro verdiblanco viene de ser derrotado por el Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras por un marcador de tres goles a uno, mientras que los Bravos de Juárez, quienes son último lugar de la tabla con 8 puntos, sorprendieron a la Franja del Puebla en su casa y les apagaron la fiesta tres goles por dos.

Santos vs Juárez: Primer Tiempo

Rodó el balón en el Territorio Santos Modelo, la primera parte del partido se caracterizó por una igualdad máxima entre ambos rivales, el equipo verdiblanco dominó la posesión del balón con un 56%, mientras que los fronterizos registraron un 44%, a pesar de que Juárez amenazó el lado de los Guerreros, la realidad es que de seis remates, ninguno fue a portería, asimismo, de cuatro tiros, Santos solo intentó dos a las redes rivales.

El gran ausente de la primera parte fue el gol que no se hizo presente, no obstante, lo que sí hubo fueron siete faltas por parte de los de Juárez, así como una tarjeta amarilla, mientras que Santos solo registró dos equivocaciones de ese tipo.

La jugada más clara que tuvieron los Guerreros fue un intento de remate de volea por parte de Anderson Santamaría, a pesar de eso, no pudo hallar el ángulo correcto del tiro y le conectaron el "tercer strike", mientras que los Bravos se aproximaron con un centro de Jairo Torres el cual fue rechazado a escasos metros de la portería por Emmanuel Echeverría.

Santos vs Juárez: Segundo Tiempo

Sin embargo, la igualdad entre ambas escuadras estaría por disolverse, pues los Bravos empezaron con una cara diferente la segunda mitad y no tardaron en clavar el primer gol a tres minutos de iniciar el complemento, producto de Oscar Estupiñán, no obstante, no sería la peor parte para los Guerreros, pues al minuto 53 llegó el segundo tanto para los de Juárez de la mano de Carlos Salcedo.

Santos no logró remontar la temprana ventaja que tuvo su rival, de doce remates en total, solo consiguieron apuntar cuatro a la portería y no concretaron ninguno, por otro lado, los Bravos mostraron otra cara y concretaron 13 remates, cuatro que llegaron a amenazar las redes de Carlos Acevedo y dos de los cuales fueron goles.

En el complemento, los Guerreros no tuvieron una jugada sólida de gol, pues fueron más las aproximaciones del rival que de los locales, el partido terminó con una posesión que favoreció en todo momento a los verdiblancos, sin embargo, no lograron levantar los ánimos de los aficionados y sentenciaron su último lugar en la tabla con 8 puntos de 33 posibles, una mala noticia que pone más en aprietos a "Nacho" Ambriz.

Foto: Enrique Terrazas