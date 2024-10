Club Santos Laguna: José Juan Macías fue operado con éxito, estará fuera hasta 5 semanas

El atacante José Juan Macías fue operado satisfactoriamente de la lesión en el menisco de la rodilla derecha que sufrió.

El jugador estará fuera de las canchas de entre 3 a 5 semanas, para su recuperación.

La carrera de Macías se ha visto marcada por las lesiones que le han impedido recuperar el nivel.

JJ agradeció en redes sociales a los mensajes y los buenos deseos por su lesión, además habló sobre las problemáticas lesiones que han perjudicado su carrera desde 2020.

“Es bien sabido que no he podido jugar principalmente por lesiones, y si claro que ha sido demasiado difícil y desafiante, pero en mi no ha quedado ni un esfuerzo a deber para poder estar en mi mejor forma física para jugar”.

Afirmó tener fe de poder regresar y dando lo mejor.

“En estos tiempos tan efímeros, llenos de ansiedad y poca salud/gestión emocional, me llena de ilusión mi propósito de conectar sobre todo con las nuevas generaciones y compartir un mensaje poderoso, quizá es esa la principal razón del porque no me rindo, los goles y trofeos solo son el medio, pero no el fin!, ojalá Dios me de la oportunidad de poder cumplir este propósito, y si no se puede igual seré feliz y estaré agradecido por todo lo que eh vivido en apenas 25 años de vida”

Le desean recuperación

Algunos jugadores de Santos Laguna y también exjugadores, utilizaron los comentarios de Instagram para desearle una mejora pronta al jugador.

Osvaldo Sánchez, Pedro Aquino y Benjamin Galindo fueron los Guerreros y exGuerreros que dedicaron palabras.

También se hicieron presentes Ángel Malagón y Alexis Vega.