Club Santos Laguna: ¿Es el fin de Nacho Ambriz? Movimiento en el cuerpo técnico da señales

Los malos días para Santos Laguna aún continúan y parece muy lejana la posibilidad de que el equipo logre estabilizarse para el resto del Apertura 2024, pues un movimiento en el cuadro técnico estaría "sepultando" la estancia del entrenador, Ignacio Ambriz, con los Guerreros.

Ambriz se encuentra viviendo un momento crucial con el cuadro verdiblanco, pues tiene una larga sequía de 5 meses sin conocer la victoria, donde en sus últimos 15 partidos, 9 han resultado en derrotas y en 6 se ha logrado rescatar un punto solamente, ante esta situación tan "tambaleante", se dio a conocer que su auxiliar técnico, Luis Pérez, abandonará a la escuadra para firmar contrato con el Atlético Nacional. club que reside en Colombia.

Pérez se despidió de la plantilla Santista para dar paso a un nuevo capítulo en su vida fuera de México, pues el auxiliar decidió aceptar la invitación de Efraín Juárez, quien recientemente fue nombrado como director técnico para Atlético Nacional.

Según los primeros reportes, el ex técnico de las Selecciones Mexicanas Sub 17 y Sub 20 tendrá una mejora salarial con el conjunto colombiano, una de las razones por las que decidió retirarse del proyecto de Nacho Ambriz y su inestable modelo futbolístico que ha construido en la Laguna, cabe recalcar que Pérez había acompañado a Ignacio Ambriz desde su paso en Toluca FC.

Esta situación deja a Ambriz contra la espada y la pared, pues a falta de un auxiliar técnico confiable, el entrenador tendrá que replantear sus estrategias para rescatar los puntos y olvidarse del fondo de la tabla, una posición que no había pisado en años recientes.

Nacho Ambriz tiene una cita con el destino el próximo 1 de septiembre en las canchas del Territorio Santos Modelo, donde si Santos pierde contra Necaxa y se suma otra derrota al listado, podrían haber serios problemas para el técnico del cuadro Lagunero.