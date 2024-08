Club Santos Laguna: Eliomar Marcón, el peor fichaje de los Guerreros

Eliomar Marcón llegó en la temporada 2006-2007 a santos Laguna provenniente de Santos. Aseburaba llegar con las ganas de convertirse en una figura importante en el norte.

Sin embargo, su paso por Santos Laguna no cumplió con las expectativas, y su estancia en el club es recordada como una de las contrataciones menos exitosas.

Marcón inició su carrera en Brazil, Uruguay e Italia, antes de dar el salto al fútbol mexicano. Jugó en la Liga MX tres temporadas con los hoy extintos Tecos antes de pasar a ser un Guerrero.

La llegada a Santos Laguna

En Santos Laguna, Marcón fue recibido con entusiasmo. Se esperaba que aportara goles y experiencia al ataque del equipo. No obstante, a pesar de su potencial y su historial previo, ya que con los tapatios llegó anotar hasta 40 goles.

Marcón no logró adaptarse completamente al esquema de juego del entrenador ni a las exigencias del club. Marcón participó en 28 juegos del torneo con Santos Laguna y solo logró anotar 3 goles.

Tras su salida, Marcón continuó su carrera en otros equipos, pero su tiempo en Santos Laguna sigue siendo un capítulo desafortunado en su trayectoria profesional.

¿Qué dice Marcón de Santos Laguna?Marcón reveló que su llegada y salida del equipo lagunero fue una mezcla de decisiones forzadas, falta de adaptación y presiones externas que culminaron en un periodo desafortunado tanto para el jugador como para el club.

Aseguró que fue una transferencia no deseada desde el principio.

"Yo no voy a Santos, me mandan a Santos. Jamás quise salir de Tacos. Estaba muy a gusto y ya no me importaba el tema de plata porque yo estaba a gusto en la ciudad", confesó.

Problemas de adaptación y presión

Una vez en Santos Laguna, Marcón se encontró con un entorno difícil y una gran presión, tanto del club como de los aficionados.

"Yo no causé el problema que tenía Santos; venía de años con problemas y tú no vas a resolver eso en un año", explicó, subrayando que la situación en el equipo ya era complicada antes de su llegada.

La falta de apoyo psicológico y legal también fue un factor determinante. "Hoy puedo hablar, me equivoqué al no tener un respaldo jurídico y psicológico a mi lado", dijo Marcón,.

El delantero reconoció que su rendimiento no fue el esperado, lo cual aumentó la presión sobre él.

"Hoy ponen ya el peor contratado delantero de la historia de Santos. Simple, sí, pero eran 28 o 30", mencionó en referencia a la cantidad de goles que anotó.

"Santos acabó mi carrera"

Las consecuencias de su paso por Santos Laguna fueron significativas para Marcón:

"Santos acabó mi carrera en el fútbol. No entro en un mercado que costó mucho para entrar y para salir fue muy rápido". Después de su tiempo en Santos, fue prestado a Indios de Juárez, pero no logró retomar su carrera de manera exitosa.