Club Santos Laguna: ¿Cuál fue el fichaje más caro de 2024?

Durante este 2024, Club Santos Laguna ha realizado una inversión histórica para traer refuerzos al equipo, sin embargo, los resultados no han sido los esperados de acuerdo con la magnitud de la inversión, ¿sabes cuál ha sido el fichaje más caro?

¿Cuál es el fichaje más caro de Santos en 2024?

Directivos del Santos Laguna han señalado que en este año se ha hecho un esfuerzo sin precedentes para incorporar al equipo nuevos jugadores que rondan los 18 millones de dólares.

Pese a ello, el cuerpo técnico dirigido por Nacho Ambriz no ha dado los resultados esperados, a pesar de las sumas que se ha pagado por estos jugadores.

Los refuerzos más caros para el Torneo Clausura 2024, que se jugó de enero a mayo de 2024, del equipo lagunero fueron:

El defensa central argentino Bruno Amione, que costó 3.3 millones de dólares,

El mediocampista argentino Ramiro Sordo, de 3 millones de dólares,

El defensa central argentino Santiago Núñez, de 2.5 millones,

El delantero uruguayo Franco Fagúndez, de 2.2 millones de dólares, y

El defensa mexicano Vladímir Loroña, de 1.5 millones.

Mientras que los refuerzos de los Guerreros más caros para el Torneo Apertura, que se jugará desde julio hasta el mes de diciembre de 2024, son:

El delantero mexicano JJ Macías, que costó 2.6 millones de dólares,

El delantero hondureño Anthony “Choco” Lozano, de 2.2 millones de dólares, y

El mediocampista español Fran Villalba de 1.1 millones de dólares.

Amione, el fichaje más caro en la historia de Santos

Entre toda esta lista se destaca el nombre del futbolista y seleccionado nacional argentino Bruno Amione, que tras su llegada al equipo de los Guerreros en febrero de 2024, se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Santos Laguna.

Amione, de 22 años, llegó procedente del Hellas Verona de Italia, y le costó al Club Santos Laguna 3 millones de dólares.

Realizó su proceso formativo con el conjunto pampero de Belgrano, llegando al Primer Equipo en 2019. En 2020 arribó al Hellas Verona de Italia, cuadro con el que vio actividad en la Serie A y la Copa de Italia. Posteriormente, vio acción con los conjuntos de Reggina y Sampdoria, regresando a la escuadra de Verona.En lo que respecta a Selecciones Nacionales, el nuevo defensor de los Guerreros ha participado en la categoría Sub 15 hasta Sub 23, destacando en su palmarés el Campeonato Sudamericano Sub 15 2017 y el Campeonato Sudamericano Sub 17 2019.