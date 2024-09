Club América: ¿André Jardine ya es el técnico más ganador del equipo?

A lo largo de su historia, América se ha consagrado como el máximo ganador de títulos en la Liga MX, logro que han venido de la mano de técnicos legendarios como Miguel Herrera y Jorge Vieira, sin embargo, André Jardine superó una marca en el club que no se veía hace tiempo.

André Jardine oficialmente ha marcado un antes y un después dentro del Club América, pues con el reciente título conseguido tras ganar a Columbus Crew en la Campeones Cup 2024, el entrenador brasileño se consagró como el técnico más ganador que ha dirigido las Águilas.

De esta manera, Jardine superó los antiguos récords que avalaban a Miguel Herrera y Jorge Vieira como los vigentes máximos ganadores con el conjunto azulcrema, pues André tiene en su palmarés dos Ligas MX (Apertura 2023-Clausura 2024), un Campeón de Campeones 23-24, la Supercopa de la Liga MX 23-24 y la Campeones Cup 2024, cinco trofeos en total.

Superando así a Miguel Herrera, quien cuenta con dos Ligas MX, un Campeón de Campeones y una Copa MX, y a Jorge Vieira, quien tiene dos Ligas MX y dos Campeones de Campeones, ambos extécnicos con cuatro trofeos solamente.

"Los logros individuales, claro que nos dan orgullo, y sobre todo mi felicidad es saber que mi familia en este momento está muy orgullosa; mi mamá está muy orgullosa de su hijo, mi papá en el cielo debe estar sonriendo", dijo Jardine tras el partido contra Columbus.

Faitelson desmerita la Campeones Cup del América

Una personalidad que no dejó pasar desapercibida la situación, fue el periodista David Faitelson, quien ante la victoria de América, aseguró que los aficionados no deberían de festejar una victoria así, pues la Campeones Cup no es un trofeo de relevancia internacional, comentarios por los que fue criticado en redes.