Clínica 16 de Torreón, la segunda con mayor tasa de nacimientos en IMSS Coahuila

Cada día en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, se reciben un promedio de 41 infantes que llegan al mundo; la mayoría se trata de embarazos a término que se logran gracias a un adecuado control prenatal, lo que se traduce en una persona recién nacida en buenas condiciones y una rápida recuperación en las madres.

En 2023, se registraron 15 mil 154 nacimientos de bebés vivos en las unidades médicas del IMSS, y la mayoría se debieron a un buen apego a los diversos programas que la institución brinda a este sector de la población.

Los hospitales del IMSS con la mayor tasa de nacimientos en el estado son el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 de Saltillo nacieron 4 mil 639 infantes; en el HGZ No. 16 de Torreón fueron 3 mil 437; mientras que en el HGZ No. 7 de Monclova, el registro fue de 2 mil 161, debido a la cantidad de población derechohabiente que atienden.

En el marco del Día de las Madres, la coordinadora auxiliar de Segundo Nivel de Atención adscrita a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), Claudia Rodríguez Vázquez, resaltó la importancia del seguimiento médico en esta etapa de la vida, ya que ello contribuye en gran medida a que el embarazo transcurra sin contratiempos y a que en el parto se minimicen las posibilidades de problemas o complicaciones en la salud del binomio madre-hijo.

Explicó que las mujeres embarazadas que acuden a las unidades médicas reciben información amplía sobre los recursos que el IMSS destina para ellas antes y después de dar a luz y, de igual forma, se les habla sobre los anticonceptivos que pueden utilizar luego del nacimiento.

Cuando la derechohabiente se inclina por métodos definitivos, como la salpingoclasia, inmediatamente después del parto se procede a realizar la intervención quirúrgica. En el caso de quienes aún desean tener hijos el método de control natal de mayor aceptación es el dispositivo intrauterino, comentó.

La doctora recalcó que además de desear ser mamá, es importante tener preparación para ello, por lo que sugirió previo al embarazo acudir con el médico para realizar un estudio de salud y que este se desarrolle en las mejores condiciones posibles.