Claudia Sheinbaum respalda demanda de México contra Ecuador por asalto a Embajada en Quito

La candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, respaldó este jueves la demanda de México contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el asalto a la Embajada mexicana en Quito, hecho que calificó de "deleznable", que viola la soberanía mexicana, y quebranta todos los tratados Internacionales.

"Lo ocurrió en la embajada de México en Ecuador, es completamente condenable, viola todos los protocolos internacionales y es una violación a la soberanía de México, no tiene otro nombre", dijo Sheinbaum en una conferencia prensa en Mexicalí, Baja California, primera parada de su gira por el noroeste del país.

"Vimos escenas deleznables que ocurrieron en la embajada y aquí aprovechamos también para felicitar a nuestro cuerpo diplomático que actuó con enorme valentía”, añadió.

México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador tras el violento asalto que se registró el pasado viernes en la Embajada mexicana en el país suramericano, en el que se maltrató al personal diplomático y se detuvo al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien había solicitado asilo político.

Este jueves, en su denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la canciller mexicana Alicia Bárcena exigió “la suspensión de Ecuador como integrante de la ONU en tanto no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional”.

Sheinbaum recordó que el Presidente López Obrador comparó la acción del asalto del Gobierno de Ecuador a la Embajada mexicana, con la traición del presidente Antonio López de Santa Anna, que derivó en la venta de la mitad del territorio nacional a los Estados Unidos, un hecho histórico ocurrido en 1853.

Sobre la relación con Estados Unidos y el tema de la migración, Sheinbaum, puntera en la encuestas, remarcó que la solución de fondo al problema de la migración es la cooperación internacional para el desarrollo de los países de Centro y Suramérica.

“Independientemente, si gana el presidente Joe Biden o regresa Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos vamos a seguir insistiendo, y tiene que entenderse, no es poner muros, no es evitar la migración, sino que haya visas de trabajo y particularmente la inversión y el apoyo a los países de donde se expulsan personas, no por gusto, sino principalmente por necesidad”, expuso.

Además, se comprometió a que de ganar los comicios presidenciales el 2 de junio, en los que abandera a los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), habrá un mejor trato y apoyos a los migrantes en su paso por el territorio mexicano, además de ofrecerles condiciones para que se queden a vivir con sus familias.

México llevará a cabo las elecciones más grandes de su historia el 2 de junio, cuando más de 97 millones de personas están convocadas a renovar 20.375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve gobiernos estatales.