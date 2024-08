Claudia Sheinbaum estará en Ciudad Lerdo junto a AMLO

El próximo sábado 24 de agosto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será acompañado de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, así como de los gobernadores de Durango y Coahuila, Esteban Villegas Villarreal y Manolo Jiménez Salinas, respectivamente, visite la localidad de Sapioriz, municipio de Lerdo, para entregar la Planta de Bombeo, que forma parte del Proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL).

El proyecto Agua Saludable para La Laguna consiste en sustituir las fuentes subterráneas de abastecimiento, por aguas superficiales del sistema de presas del río Nazas (presa Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco), en beneficio de 1.6 millones de habitantes. No obstante no se han podido sustituir debido a que hasta el momento no se ha estabilizado el aforo de agua que proviene de ASL ni tampoco han bajado los recursos para mejorar la eficiencia en la conducción del agua, lo que evitaría que en La Laguna se desperdicie mas del 50 por ciento del agua que se extrae de los pozos que además no podrán ser sustituidos en su totalidad justamente porque el cálculo hecho por Conagua se basó en los litros de agua que se extraen conforme a la población de cada municipio sin considerar el desperdicio que hay por las tuberías viejas.

El proyecto de Agua Saludable consiste en la construcción de una presa derivadora, planta de bombeo, acueductos por gravedad y bombeo, planta potabilizadora, líneas troncales y tanques de distribución.

En este evento de entrega de la Planta de Bombeo será abierto al público en general, este sábado 24 de agosto en el ejido Sapioriz, mismo en el que se encontrarán además del presidente de México, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.