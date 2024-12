Claudia Sheinbaum defiende estrategia de seguridad y presenta avances

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa desde Palacio Nacional. La acompaña el gabinete de Seguridad, que presentó los avances en la materia.

Durante la conferencia se informó de la detención de más de 6 mil personas por delitos de alto impacto y el aseguramiento de 61.1 toneladas de drogas, miles de pastillas de fentanilo, más de 3 mil armas de fuego y 557 mil cartuchos.

Se presentaron los resultados de la primera fase de la Estrategia Nacional de Construcción de la Paz, que se ha implementado en 10 municipios prioritarios en los que se realizaron 23 mil 232 visitas a domicilios, 86 mil 359 atenciones brindadas, 12 ferias de paz y se ha conformado 10 Comités de Paz

El gobierno de Claudia Sheinbaum planteó que entre 2018 y 2024 se ha reducido en 18 por ciento el promedio diario de víctimas de homicidio doloso

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la Estrategia Nacional de Seguridad ya está dando resultados, por lo que está convencida de que disminuirán aún más los índices delictivos.

"Nosotros no pactamos con delincuentes, lo que nosotros tenemos es la atención a las causas y disminuir la impunidad, la cero impunidad y como ustedes ven ya esta dando resultados, no es que vamos a dar resultados en el largo plazo, ya está dando resultados y estamos convencidos de que esta estrategia si le damos seguimiento, porque este es un asunto de todos los días, no se puede dejar, es todos los días, con mucha supervisión de lo que se está haciendo y si seguimos así pues van a bajar todavía más los índices delictivos".