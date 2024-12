Claudia Sheinbaum anuncia legislación para la prohibición de maíz genéticamente modificado

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció que, durante febrero del próximo año, el Congreso legislará sobre la prohibición de sembrar maíz genéticamente modificado en territorio nacional con el objetivo de proteger la biodiversidad del país, como parte de su respuesta a la resolución del panel del T-Mec sobre las medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado en nuestro país.

“El Congreso de México, aquí con la ayuda de las y los senadores, de los diputados, pues vamos a darle la vuelta a esta resolución, porque muy pronto en febrero (en el próximo periodo de sesiones), van a legislar, estoy segura, que no se puede sembrar maíz transgénico y hay que proteger la biodiversidad de México en nuestro país. Como decimos: sin maíz no hay país”, señaló la presidenta durante la inauguración del Hospital General Regional No. 2 y el anuncio de la creación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Ciudad Juárez, Chihuahua.