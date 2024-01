es una

Aunque no nació en Torreón, Daniel Quién lleva cuatro años radicando aquí, por lo que una parte de él, ya es lagunera.

Gracias a su propuesta musical inspirada en la psicodelia de los 70, pero con toques modernos, el oriundo de Mazatlán cuenta ya con el respaldo de la disquera Universal Music, lo que le permitirá aumentar el alcance de sus canciones.

Daniel visitó esta casa editora para hablar de su música y de una presentación que dará el 7 de marzo en un antro de la localidad. Ayer realizó una firma de autógrafos en un centro comercial.

"Torreón es una ciudad muy noble que me ha acogido. Me siento muy bien viviendo aquí", comentó el artista.

Bastante emocionado, el artista dio los detalles de su Magic Experience Tour y su más reciente material discográfico, Magic Experience Band.

"Todos mis músicos viven en distintas ciudades, es complicado reunirnos a ensayar, como lo haría una banda, sin embargo, son músicos muy buenos y eso ha facilitado las cosas.

"Todos estudian en su casa y ya cuando nos juntamos ya traemos todo armado y traemos la filosofía de que todo lo que pasa en el escenario es igual de relevante... la voz, el ritmo; todo tiene la misma importancia y eso también es una forma de mostrar respeto al público porque a muchas personas un concierto les puede cambiar la vida", así definió su Magic Experience Tour.

El artista contó que Daniel Quién, como proceso personal, ha pasado por un progreso de bastante aprendizaje y en tres discos que dado a conocer se han visto sus cambios.

"Si repasan mi discografía se puede notar el aprendizaje que he tenido, mi evolución en cuanto a sentimientos, emociones. Me emociona mucho mi futuro".

En cuanto a la placa, Magic Experience Band, el joven contó que está plagado de historias convertidas en melodías.

"El elixir de tus labios es la canción de este disco que más se ha involucrado emocionalmente con las personas, es muy cruda. Actualmente, las letras suelen pecar de tratar a las personas con ingenuidad, como si ella si no supieran razonar más allá de lo común y El elixir de tus labios es una rola retadora porque más allá de existir un contexto te presenta una proyección de emociones que están ahí expuestas de una manera de que cada quien puede reinterpretarlas en su vida; esa canción del disco me encanta y Luces de ti, que me ha abierto bastante las puertas".

Durante la charla, Quién compartió cómo es que compone una melodía.

"Fui tremendamente emocional en discos pasados y ahora intento ser más racional, como pensar en qué músicos a lo largo de la historia han llegado a la virtud en lo que hacen y así veo qué caminos puedo tomar que sean similares de acuerdo a mis capacidades y circunstancias. Me gusta ser retador conmigo mismo y no subestimarme. Eso dicta mi manera de componer hoy en día".

Al preguntarle qué músicos lo han marcado, Daniel respondió que, "Luis Alberto Spinetta, Paul McCartney y Caetano Veloso. Escucho mucha baladista brasileño de los 70".