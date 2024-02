Ciro Gómez Leyva entrevista a defensor de sus agresores

David Hernández, abogado de las nueve personas presas acusadas de tentativa de homicidio en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, aseguró que ha defendido "de la ilegalidad con la que actúa la Fiscalía de la Ciudad de México" a los presuntos culpables, esto al insinuar que la investigación del caso está sumergida en negligencias.

Durante una entrevista con el propio Ciro Gómez Leyva, el apoderado legal de la defensoría de los presuntos culpables apuntó que cinco de los nueve acusados le manifestaron ser inocentes, mientras otros cuatro se encuentran bajo investigación al ser acusados directamente de homicidio en grado de tentativa.

Sobre Armando Escárcega "El Patrón", presunto autor intelectual del delito y detenido en Estados Unidos, apuntó que fue plantada evidencia, droga y armas "como parte del actuar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana" (SSC) para inculparlo, hecho por el que no se presentó a declarar en México.

"Con la Fiscalía que estaba investigando, yo tampoco lo haría (venir a México a declarar). La SSC era la que estaba investigando, no era la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Evidentemente, todos los datos y medios de prueba que se ofrecieron no son de policías de investigación de la fiscalía, la investigación se hizo por parte de la SSC, la acusación pertenece a la SSC y no podría acusar a nadie que no conozco, pero la investigación fue realizada por la SSC, no por la fiscalía.

"De los 10 cateos que se hicieron, me atrevo a asegurar, porque lo conozco y tengo evidencia, de que fue plantada evidencia. Al ver que el actuar por parte de la SSC era en contra de Armando, dije: 'lo van a acusar, le van a plantar drogas, armas'", dijo el abogado durante los casi 40 minutos de entrevista en Por la mañana con Gómez Leyva para Radio Fórmula.

En este sentido, dijo que Armando Escárcega y otras personas han sido "imputadas falsamente", hecho por el que tienen miedo de permanecer en México.

Ante dicha argumentación, Ciro Gómez Leyva declaró que, 14 meses después de su atentado, él sigue sin resolver las dudas que tiene sobre quién intentó matarlo y por qué motivo.

"No tengo ningún elemento para pensar que alguno de ellos tuvo una razón para matarme. En eso estamos, 14 meses después yo mantengo mi pregunta: ¿Quién fue y por qué?. Y créame que hemos revisado toda la parte personal, toda la parte de que alguien quiso generar un caos, causarle un daño o beneficio a alguien mandándome a matar, o si esto es una represalia por alguno de los trabajos que hemos hecho.

"Lo cierto es que 14 meses después, mantengo las preguntas básicas: ¿Quién fue y por qué? Y mantengo la pregunta: ¿Por qué si supuestamente me estudiaron como dicen que me estudiaron, están los videos, por qué no me mataron? Eligieron el momento más complicado para matarme, en una camioneta blindada y 14 meses después me dicen que no me querían matar, que me querían mandar un mensaje", señaló el periodista.