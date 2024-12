Cinta navideña animada que domina el top 10 de Netflix, ¿de qué se trata?

Si estás buscando una alternativa a las tradicionales películas navideñas llenas de clichés, Aquella Navidad es la opción ideal para ti.

Esta animación, que llegó al catálogo de Netflix el 4 de diciembre, ofrece un enfoque fresco y conmovedor sobre los valores que realmente importan en esta temporada: el amor, el compañerismo, el respeto y, por supuesto, la familia.

Es una propuesta perfecta para disfrutar tanto con los más pequeños del hogar como con los abuelos, tíos y primos.

La película se ha ganado rápidamente un lugar en el top 10 de lo más visto en México, y no es para menos.

Ambientada en el pequeño pueblo de Wellington del Mar, Aquella Navidad nos introduce a un grupo de pobladores cuyas vidas cambian de manera inesperada debido a un accidente relacionado con los pavos y una feroz tormenta de nieve.

Estos eventos transforman su Navidad en una experiencia inolvidable para ellos y para Santa Claus.

Con una duración de 90 minutos, la película se aleja de los estereotipos comunes en las producciones navideñas, presentando una historia entrañable que invita a reflexionar sobre el agradecimiento y la importancia de las buenas acciones hacia los demás.

Basada en el libro infantil That Christmas and Other Stories del autor Richard Curtis, Aquella Navidad destaca por su animación de alta calidad y una trama que toca el corazón.

En el elenco de voces se encuentran grandes figuras como Bill Nighy, Brian Cox, Fiona Shaw, Jodie Whittaker y Lolly Adefope, lo que aporta aún más magia a esta entrañable propuesta navideña.

Si estás buscando algo diferente esta temporada, Aquella Navidad ya está disponible en Netflix y promete dejar una huella especial en todos sus espectadores.