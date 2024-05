Cinco canciones de Belinda que no sabías que son de otros artistas; ¡una es de Sia!

La cantante mexicana Belinda es una de las estrellas más grandes de la música pop no solo nivel nacional, su talento la ha llevado a tener fama internacional, tanto en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Su repertorio musical está lleno de éxitos en los que ha explorado distintos géneros musicales que van desde el pop, al rock, electro, reggaeton, cumbia y recientemente incursionó en el regional mexicano, pues se ha adentrado al mundo de los corridos tumbados con su canción Cactus y la balada 300 Noches, tema que canta junto a Natanael Cano.

Las canciones de Belinda son tan variadas que tiene temas compuestos por ella misma, como es el caso de En el amor hay que perdonar, sin embargo, también cuenta con canciones compuestas por autores de renombre como Kara Dioguardi, e incluso, algunos fans se llevarán una gran sorpresa al enterarse de que varias de sus canciones son covers de temas interpretados por artistas de otros países.

Muchos de estos temas para los latinos, la versión de Belinda es la única que existe, puesto que las versiones originales no fueron muy populares, además que de que el talento de Beli ha hecho que estas canciones sean propias.

Cabe señalar que existen canciones de Belinda que es bien sabido por todos que se trata de covers o versiones nuevas de temas clásicos del pop en español, como es el caso del tema Muriendo Lento la cual canta junto a Moderatto, sin embargo, este tema rockero es en realidad un cover, ya que la versión original es una balada de Timbiriche, aunque vale la pena destacar que el éxito alcanzado por Belinda fue superior. Ha hecho otras versiones como el caso del tema Si nos dejan con Christian Nodal, la cual lanzó como tema principal de la telenovela del mismo nombre, esta es interpretada originalmente por José Alfredo Jiménez. También hizo una versión nueva de Te sigo amando junto a Juan Gabriel para el disco de duetos lanzado por el Divo de Juárez.

Sin embargo, revelaremos algunas canciones de Belinda que fueron cantadas originalmente por otros artistas, aunque debido a su falta de popularidad, el público las ha conocido a través de Belinda, quien las ha convertido en himnos del pop.

Lo Siento

El sencillo con el que Belinda inició su carrera como solista es Lo Siento, un tema emblemático del pop en español y que marcó a toda una generación de millennials. Lo que muchos no saben es que se trata de una versión en español del tema I’m Sorry de Mika Newton.

Boba Niña Nice

También de su álbum debut, Boba Niña Nice es uno de los ´éxitos más grandes de los comienzos de Belinda, esta es una canción pop rock que fue cantada originalmente por la artista Kim-Liam bajo el nombre de Teenage Superstar. Cabe señalar que el video musical es también muy similar. Además, existe otra versión de la artista Mine con el titulo Teenage Superstar.

Noche Cool

En el segundo álbum de estudio de Belinda también hay canciones interpretadas originalmente por otros artistas, pues el tema bailable Noche Cool es una adaptación al español del tema en inglés Flirt de The Pussycat Dolls, el cual aparece en su álbum PCD del año 2005.

La canción fue reescrita al español por Belinda y su padre Nacho Peregrin.

Cabe señalar que el tema que da nombre al álbum Utopia, es el track con el que abre el disco, una canción pop que en realidad es una adaptación al español de la canción The Corner de Sia, aunque cabe señalar que el tema nunca fue lanzado por la artista, siendo Belinda quien decidió tomarla para su disco.

Wacko

Esta canción es una de las favoritas de los fans de la cantante, el tema apareció por primera vez en la telenovela Camaleones, la cual protagonizó Belinda junto a Alfonso Herrera. Wacho es una adaptación al español de la canción Not That Kinda Girl de la cantante neerlandesa Kim-Lian y la cantante sueca Linda Bengtzing.

Culpable

La canción culpable es una balada de su tercer disco de estudio, Carpe Diem, el tema es una adaptación al español del tema Into The Morning de la banda canadiense The Weekend, cuya vocalista es Andrea Wasse, el tema es conocido por aparecer en la película D.E.B.S.

En un inicio se había considerado a esta canción como el primer sencillo del disco, pero luego se confirmó a Egoísta como el tema principal.