Cierran PAN este viernes su registro a candidaturas; tres alcaldes buscan la reelección

Será este viernes cuando el Partido de Acción Nacional (PAN) concluya su registro para candidatos a los 38 ayuntamientos del estado, donde se incluye tres probables reelecciones.

En ese sentido, Gerardo Aguado Gómez, indicó que fue muy poco el tiempo de planeaciones que tuvieron, entre que se confirmó la no alianza o la formación de la alianza.

“En este caso no se confirmó, y en ese sentido a quema ropa decidimos analizar la situación y se decidió lanzar la convocatoria en los 38 municipios, en una primera etapa logramos registrar 30 candidatos y candidatas a las alcaldías, y por el tema de algunos municipios que no alcanzaron por el tiempo se decidió ampliar el término hasta el 8 de marzo durante todo el día, más bien es por eso y por la premura en lo que se emitieron las convocatorias que se decidió sacar esta especie de segunda vuelta, que no es más que compensar el término para poder terminar con las 38 candidaturas, y en esa vía seguimos y estamos”, afirmó.

Dijo que para este viernes ya se estarían concluyendo con las 38 candidaturas, sólo está pendiente el tema de Sabinas, Sacramento, Francisco I. Madero (donde ya hay candidata pero no se ha registrado); y en caso de algunos municipios como Acuña o Hidalgo, que en estos días seguramente ya estará registrando alguna candidata o candidato.

“Vamos a concluir cumpliendo categóricamente con el tema de paridad con cada uno de los bloques como lo establece la ley, y al igual que las acciones afirmativas”, afirmó.

Reveló que en reelección va Mario Dávila (Monclova), Pablo Salas (General Cepeda), Juan Carlos Calderón (Juárez), y en el caso de Candela no hay reelección.

Añadió que hay otras personas que se registraron en el caso Monclova, que es Agustín Ramos y Erick Zapata.

Indicó que en el caso de Saltillo Amal Esper ya está registrada con planilla completa; y en el caso Torreón está registrado Sergio Lara Galván, secretario de Ayuntamiento, escalde interino por tres meses en la administración de Jorge Zermeño. En ambos casos como candidatos únicos.

Explicó que una vez que se cierren los registros este viernes, probablemente entre dos y cuatro días la comisión permanente esté sesionando, que es el órgano encargado de postular las candidaturas, y decidido por fin quienes son los 38 candidatos y candidatas en los respectivos municipios.