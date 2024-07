Cierran medio carril de Desnivel 5 de Mayo

Uno de los dos carriles con los que cuenta el Desnivel 5 de Mayo, una obra 100 por ciento estatal, tiene actualmente unos obstáculos justo a la mitad de este paso inferior vehicular. Por este motivo los conductores que circulan por la calle 5 de Mayo (donde está el desnivel) rumbo a la avenida Madero tienen que frenar repentinamente para esperar a que los conductores del carril contrario, que circulan hacia la avenida Enrique Unzueta, den oportunidad de invadir su carril para poder transitar.

Los obstáculos no son fijos, pues se trata de barreras viales naranjas de seguridad y están debajo del puente donde se ubican las vías del ferrocarril.

De momento, invadir el carril contrario es la única opción que tienen los conductores que se adentran a este desnivel, una maniobra arriesgada, pues deben reincorporarse de inmediato tras circular en sentido contrario para evitar algún accidente frontal.

El gobierno del Estado de Durango determinó abrir el desnivel 5 de Mayo sin que estuviera terminado todavía, debido a las quejas ciudadanas, tanto por el tiempo que ha tardado la obra como por el problema del flujo vial, ya que se tiene la desventaja de que por ahí pasa el tren, así es que se paralizaba la circulación.

Respecto al motivo por el cual hay obstáculos en mitad del desnivel, el director de Obras Públicas de Gómez Palacio, Juan Salazar Reyes, dijo tener conocimiento del estado que guarda la obra estatal y que justo por la mañana había acudido al lugar.

Comentó que los trabajos que se realizan son complementarios y que se trata de un revestimiento a las columnas y a los pilotes del muro de contención.

“Se bloquea por ahí un carril o un medio carril, afortunadamente ha estado trabajando bien este paso. Lo que se está haciendo es un revestimiento, un tipo acabado en realidad”, comentó la autoridad.

AÚN FALTA EL BOMBEO

Al inicio de las lluvias recientes, el desnivel fue cerrado a la circulación porque se inundó, ya que aún no cuenta con el sistema de bombeo instalado y no es posible colocarlo, porque la obra civil del cárcamo no ha sido terminada.

El director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes, dijo que durante la mañana de este miércoles estuvo en la zona de la obra, y ya la empresa a cargo se encuentran colocando el acero para colar la parte de arriba de lo que será el cárcamo, que es la estructura que recibirá el agua pluvial para que una vez estando almacenada se pueda conducir rumbo al canal de riego ubicado al norte de la ciudad por la zona de Hamburgo.

Mientras tanto, informó que para evitar acumulación de agua se están usando unos equipos provisionales de bombas para desaguar durante esta temporada de lluvias, esperando que en breve funcione el equipo del drenaje pluvial.

REHABILITACIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS

Como se informó en su momento, el gobernador, Esteban Villegas, se comprometió a que habría un programa de rehabilitación complementaria, ya que las calles aledañas a la obra están muy afectadas.

“Faltan arreglos en las banquetas e incluso en las fachadas, actualmente se trabaja en la infraestructura para la semaforización, pero es compromiso del gobernador el que se hagan obras complementarias”, dijo el funcionario municipal.

Adelantó que además se colocarán nuevos semáforos, previo al descenso del desnivel por el lado de Filadelfia, en la calle 5 de Mayo, a la altura de la avenida Universidad, donde se colocan las bases para el semáforo y también por el lado de la avenida Madero y la Matamoros.

“Son obras complementarias, además de la electrificación y la construcción de los andadores tipo banquetas anexos a las casas que quedan o desembocan en la obra. Eso es totalmente el Gobierno del Estado”, explicó.