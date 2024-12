Cierra año con gasolina más cara que Estados Unidos

Aunque México presume ser una nación petrolera, que busca su autosuficiencia energética, el costo de la gasolina para los consumidores es más alto que en países como Estados Unidos, Rusia o Canadá.

De acuerdo con un análisis realizado por Ramsés Pech, socio en Grupo Caravia, el precio promedio en noviembre de la gasolina regular fue de 23.62 pesos por litro para el consumidor final.

Mientras que en Estados Unidos, fue de 16.49 pesos por litro.

"Al comparar con el mercado de su mejor socio comercial, Estados Unidos, la gasolina tiene un sobrecosto en noviembre de 7.13 pesos por litro al consumidor final.

"La disparidad de costos se caracteriza principalmente por los impuestos en el orden de 7.5 pesos. Además, refinar en México es alrededor de tres veces más caro comparado con Estados Unidos", puntualizó el experto.

Explicó que aunque el mercado de los combustibles está abierto en el País, se impone un control al precio final a través de los estímulos fiscales que la Secretaría de Hacienda decide aplicar semana tras semana.

"Esto depende del precio del barril y de los precios de referencia que hay en los mercados de EUA y México.

"Una norma observada, no escrita, indica que cuando existe un precio de barril elevado, existe un estímulo; no obstante, en caso de ser bajo, no se aplica la ayuda al consumidor", apuntó Pech.

El precio final de las gasolinas está determinado por varios factores, donde los impuestos tienen un valor importante.

Se espera que para 2025 el IEPS cobrado a los consumidores por litro de gasolina sea más alto aún.