Chumel Torres se despide de Verónica Toussaint; 'gracias por luchar y quererme tanto'

Chumel Torres rompe el silencio y se despide de Verónica Toussaint.

Fue la noche de este 16 de mayo cuando se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la actriz y conductora, Verónica Toussaint a los 48 años de edad, después de una larga batalla contra el cáncer.

Tras esto, verías personalidades del gremio del espectáculo utilizaron sus redes sociales para despedirse de la también comediante, entre ellos se destacaron Chumel Torres, con quien tenía una amistad bastante cercana.

Mediante su cuenta de Instagram, el polémico conductor se despidió de su amiga, acompañando su post con una serie de imágenes de la conductora, quien se veía sonriente y juguetona, aspectos que serán inolvidables para sus seres queridos.

En la publicación, la cual ya cuenta con más de 131 mil me gusta, Chumel escribió lo siguiente: "Para qué te digo que te voy a recordar siempre si siempre te dije que eras inolvidable. Gracias por quedarte tanto como pudiste. Gracias por luchar. Gracias por quererme tanto. Gracias por permitirme quererte más".

Torres terminó su mensaje diciendo: "No me puedo despedir de ti porque la gente como tú es eterna. Duerme, mi niña. Yo aquí te guardo los abrazos para cuando me toque subir a dártelos".

La publicación se llenó de diversos comentarios donde seguidores destacaron la "hermosa persona" que era Verónica, asegurando que su legado quedará guardado en sus corazones.