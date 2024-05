Christian Nodal confiesa que pensó en quitarse la vida por un momento traumático; ¿por Belinda?

El cantante Christian Nodal estará este domingo en un programa de entrevistas de la cadena estadounidense Univision, previo al lanzamiento del show, se lanzaron adelantos en los que el artista confiesa un complicado comento que enfrentó en su vida.

Lejos de lo que podría pensarse, el nacimiento de su bebé con la rapera argentina, Cazzu no fue una bonita experiencia para el artista, ya que la situación se complicó.

"Iba pa un parto natural y en el último momento pasó que rompieron la bolsa con la presión, salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza la aplastó"; contó el intérprete de Adiós amor.

El artista, de 25 años de edad, confesó que por un momento pensó que su hija, Inti, no la libraría, pues el parto de Cazzu fue difícil.

"Yo tenía la máquina de los latidos ahí... Sentí, ese fue el peor sentimiento que he sentido en toda mi vida. De hecho ya estábamos,'Dios nunca te pido nada, por favor, no me hagas esto, este golpe, yo no te lo aguanto mañana mismo agarro la pistola' (hace una seña con la mano de dispararse)", relató el artista.

Cabe señalar que Nodal se ha mantenido muy reservado sobre su vida personal, en especial después de haber terminado su relación con Belinda.