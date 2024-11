Christian Martinoli recuerda la vez que casi fue despedido de TV Azteca | VIDEO

Christian Martinoli se ha convertido en uno de los pilares del deporte en TV Azteca, pues junto a Luis García, han protagonizado momentos sublimes que han quedado para la posteridad en la narración del balompié nacional.

En una reciente entrevista con el youtuber "El Escorpión Dorado", Martinoli recordó entre risas la ocasión en que casi fue despedido de la televisora de Ajusco, una anécdota que hoy recuerda con humor, pero que en su momento resultó en un gran susto.

La competencia entre Televisa y TV Azteca siempre ha existido, sin embargo, no fue hasta el año de 2006 que la cadena de Ajusco tomó ventaja contra la de San Ángel, esto por las atractivas narraciones que ofrecían Martinoli y el "Doctor" García, quienes rápidamente se hicieron notar.

El Mundial de Alemania se aproximaba, sin embargo, la emoción de una nueva justa internacional se vio interrumpida por una llamada del propio Ricardo Salinas Pliego, a quien tuvo que explicarle porqué llamaba "Drink Team" al denominado "Dream Team" de Televisa.

"Alguna vez me marcó por teléfono, para el Mundial de Alemania 2006. Televisa traía la idea del Dream Team y yo empecé a decir que eran el Drink Team", inició.

Ante esto, Televisa se quejó con Salinas Pliego acusándolo de una "sucia competencia" por llamarlos de esa forma, por lo que el cronista de Argentina sufrió las consecuencias de un regaño que lo dejó pálido.

"Salinas me dice que si yo me refería a la competencia como el ‘Drink Team’ le respondí, 'Sí señor' y Salinas respondió 'Que sea la última vez, ya le dije a José Ramón que así no se puede competir contra aquellos'", recordó Martinoli.