Christian Martinoli habla sobre David Faitelson

Christian Martinoli es característico por su estilo crítico y humorístico durante las narraciones, así como ha manifestado que es antiamericanista, también ha declarado en distintos espacios su sentir sobre David Faitelson y José Ramón Fernández, quienes fueron parte fundamental en su carrera.

En una reciente entrevista con Alex Blanco, Martinoli hizo una declaración de Faitelson que llamó la atención.

"A Faitelson le tengo un tremendo respeto, le tengo mucho cariño, pero creo que es el maestro de la incongruencia", mencionó Christian en el podcast Alexpuesto.

Christian y Alex coincidieron en la redacción de Azteca Deportes a finales de la década de los 90 e inicio de los dos mil, por lo que recordaron cómo era convivir con Faitelson, quien era su jefe.

"David lo que te dice en una hora, a la otra hora lo cambia, pero a mí no me extraña porque lo hacía en la redacción", puntualizó el narrador.

Martinoli recordó que trabajar con Faitelson lo hizo entender la habilidad de David para generar comentarios y controversias a partir de un punto de vista, mismo que no necesariamente tendrían que estar de acuerdo.

"Faitelson es un huracán de ideas, es un tipo que el cerebro le va a 3 mil millones por hora, pero le tengo un gran respeto y admiración, me parece el número 1, podrá estar de acuerdo o no con su actualidad y con las cosas que a veces dice, eso no", agregó el cronista en la entrevista.