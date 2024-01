Chocan ciclista y motociclista en Torreón

Por tratar de esquivar a un ciclista que se le atravesó, el conductor de una motocicleta terminó lesionado, en una pierna.

El accidente se registró la mañana de este viernes en la intersección de los bulevares Diagonal Las Fuentes y Pedro Rodríguez Triana, en Torreón.

De acuerdo a la información preliminar, el motociclista circulaba por el Rodríguez Triana, con orientación de norte a sur, pero sin tener la debida precaución el ciclista que venía por el otro bulevar pretendía cruzar la vía, para no impactar lo conductor de la primera unidad trató de hacerse a un lado, pero no pudo maniobrar, ya que terminó impostándose con el camellón y no puedo evitar “alcanzar” al ciclista y ambos terminaron en el pavimento.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Los paramédicos de Cruz Roja, acudieron para atender a los involucrados y dijo que el motociclista, un joven de aproximadamente 26 años terminó con lesión en pierna izquierda en tanto que el ciclista policontundido.

Los primeros respodientes fuero los agentes viales, pero luego llegó una unidad de Seguridad Pública y se confirmó que ambos serían presentados en los Juzgados Cívicos para fincar o deslindar responsabilidades por lesiones.