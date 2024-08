'Checo' Pérez y su escudería sufren en el GP de Italia

Red Bull no encuentra el camino y hoy, lejos de ser el equipo a vencer, sus pilotos han quedado en el séptimo con Max Verstappen y octavo con "Checo" Pérez, quien ayudó a su coequipero para que pudiera registrar mejor tiempo, pero de nada sirvió.

Lando Norris ganó la Pole.

Red Bull no levanta, no se encuentra y no tiene las armas necesarias para volver a ser el equipo dominante de la Fórmula 1.

La Clasificación del Gran Premio de Italia fue la muestra más clara y es que los Toros Rojos quedaron lejos de la punta y con un rendimiento nada parecido a lo deseado y de lo que mostraron tener en las temporadas pasadas.

Checo Pérez y Max Verstappen salieron a la par en los últimos minutos de la Q3, regresaron a la pista en ese orden con la intención de que el rebufo del mexicano ayudara al neerlandés, pero de mucho no sirvió.

Al final, el de Países Bajos sólo pudo superar a Checo y terminó la sesión de este sábado en el séptimo puesto (1:20.022) mientras que Pérez en octavo con 1:20.062.

Más adelante, en la parte alta de la clasificación, McLaren volvió a ponerse como el líder de la Qualy con un Lando Norris nuevamente Poleman (1:19.327) y un Oscar Piastri en segundo con 1:19.436.

Detrás de ellos apareció en tercero George Russell de Mercedes y en cuarto Charles Leclerc de Ferrari.

Se viene mañana la carrera en el templo de la velocidad y con la tarea pendiente de Red Bull de reaparecer y dar el golpe en la mesa; mientras tanto, McLaren pinta como el favorito para ganar este domingo en Monza.