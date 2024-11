'Checo' Pérez se deslinda de los comentarios que hizo su padre

La temporada 2024 del piloto mexicano Sergio Pérez no ha sido la mejor. Su octavo lugar en el campeonato mundial de pilotos pone en duda su futuro en Red Bull y sus fines de semana han estado acompañados de críticas por parte de medios de comunicación y expilotos.

Uno de ellos fue Ralf Schumacher, quien fue confrontado por Antonio Pérez, padre del tapatío, aunque "Checo" recientemente se puso en contra de los dichos de su progenitor.

"Un periodista que primero declara que 'Checo' ya estaba fuera de Red Bull y a la siguiente semana sale del clóset, no sé si estaba enamorado de 'Checo'", declaró Pérez tras el anuncio de Schumacher.

"Yo también apoyaría a mi hijo al 100 por ciento y trataría de ayudar. Eso es lo que uno hace como padre. En cuanto al estilo, yo sería diferente, pero conocemos al señor Pérez con todas sus emociones. Por eso no estoy enfadado con él. Sin embargo, creo que los resultados en la pista serían el mejor argumento" respondió Ralf.

Por supuesto, "Checo" fue cuestionado al respecto previo al próximo Gran Premio de Las Vegas.

"No estoy de acuerdo con ninguno de sus comentarios. Creo que cometió un error en ese sentido. No comparto ninguna de sus opiniones, pero al mismo tiempo no controlo lo que mi padre tiene que decir, sólo puedo controlar lo que yo digo", declaró.