Checo Pérez revela el motivo por el que se iría de la Fórmula 1

Sergio Pérez sueña con ser campeón mundial de la Fórmula 1. En dos carreras, lleva dos podios (2°) y llegar a lo más alto es algo que no descarta.

Tras 14 temporadas en F1, pensar en el retiro es algo que el piloto mexicano todavía no ve como algo cercano; sin embargo, no lo descarta.

"Soy diferente. Diferente desde el punto de vista de que tengo una familia, tengo cuatro hijos, y quiero verlos crecer. Cuando lleguen a ciertas edades, quiero estar muy presente y disfrutar con ellos; llevarlos a luchar por sus sueños, sea cual sea ese sueño", dijo para The Athletic.

"Quiero ser parte de sus sueños. Sé que no voy a estar aquí (en la F1) para siempre, pero una de mis inspiraciones es que mi hijo menor me vea correr. Así que (el retiro) no será pronto", agregó el jalisciense.

Aún se maravilla con el mundo F1

Checo Pérez, aunque asegura que se "volvió más humano" luego de convertirse en padre, dejar el mundo de la Fórmula 1 es algo que todavía no asimila.

Todos los domingos después de la reunirme con mis ingenieros, llego a casa y pienso ‘mierda, amo esto’ porque poder comunicarte con este nivel de ingeniería, con este nivel de pilotos, trabajar junto a Max (Verstappen), con los mejores ingenieros del mundo, es algo increíble", aseveró el tricolor.