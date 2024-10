'Checo' Pérez frustrado tras mal rendimiento en la Q1 del GP de México

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, de Red Bull, lamentó este sábado haberse quedado eliminado en la primera ronda (Q1) de la clasificación del Gran Premio de México por no tener un buen auto.

"No pudimos salir de este ciclo tan negativo del auto. Es el día que mejor lo quería hacer y estamos muy molestos, frustra mucho no tener un auto que no podemos mostrarlo y así es esto”, explicó tras quedar en el decimoctavo lugar de la clasificación, puesto en el que largará en la carrera de este domingo.

‘Checo’ Pérez, que se ha quejado varias veces de no tener un buen coche en 2024, mantuvo la inercia negativa que ha mantenido durante el campeonato mundial 2024, en la que ocupa el octavo escalón en la tabla de pilotos y en la que hace 14 carreras que no entra a un podio.

“Será complicado sumar puntos en México y si mañana puedo quedar entre los 10 mejores será una buena actuación”, sentenció el mexicano