'Checo' Pérez afirma que el Gran Premio de México es el más exigente para él

Ahora que la temporada 2024 de la Fórmula 1 terminó, "Checo" Pérez ha revelado cuál es, para él, la carrera que más le demanda en lo emocional.

El piloto de Guadalajara señaló que se trata del Gran Premio de México, donde es el local y en el que se lleva todos los reflectores cada que llega la fecha en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"México es muy demandante en la parte emocional, que es mucha energía también de parte de todo el país hacia ti. Eres el centro de atención para todo el Gran Premio, entonces, sí es una carrera muy demandante emocionalmente, sin duda", dijo en una dinámica de Escudería Telmex junto a su hermano Toño.

El 11 de Red Bull Racing aseguró que con el paso de los años ha entendido que debe aislarse de distractores que le puedan afectar su desempeño en la competencia.

"Me aíslo totalmente. En los primeros años sí me afectaba un poco más, y ya luego con la experiencia, hay un punto donde te tienes que alejar de todo y desconectar de todo, y no puedes decirle que sí a todo el mundo. Tienes que estar al final enfocado y no olvidarnos que venimos a correr y que la carrera de México vale 25 puntos, igual que cualquier otra carrera".

Y pese a que es desgastante para él, "Checo" confiesa que también es la que más disfruta y la que más desea que llegue cada que empieza un nuevo año de la máxima categoría del automovilismo.

"Sí, también (es la que más disfruto). Es una carrera que vale por cuatro. Cuando termina el Gran Premio estoy contento de que terminó, pero también, durante el año, tengo la ilusión de que llegue".

El Gran Premio de Qatar 2023 fue muy duro para todos los pilotos, por las altas temperaturas que había en aquel país. Y al recordar esa carrera, "Checo" Pérez recordó que estaba enfermó en ese momento.

"Qatar estuvo muy duro y yo tenía sinusitis. Estaba súper enfermo en esa carrera y cuando me bajé (del auto), no podía ni caminar, pensé que era porque estaba enfermo, pero empecé a ver a puro zoombie cayéndose y desmayándose, todos estaban tirados por todos lados. Y yo decía, bueno, al final me siento muy mal, pero no estoy tan mal".

Y sobre cuáles son las carreras que más le desgastan en lo físico, el volante jalisciense declaró: "Singapur, Qatar y Jeddah".